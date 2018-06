Trump langede ud efter verdenskendt skuespiller

Forleden aften var der Tony Awards i USA, og her lagde den amerikanske skuespiller Robert De Niro ikke skjul på, at han ikke nærer kærlige følelser til USA's præsident.

Inden De Niro skulle præsentere en optræden fra Bruce Springsteen, fik han nemlig refereret et par gange til Donald Trump med f-ordet, som dog blev censureret af amerikansk tv.

Det skriver BBC.

Det faldt heller ikke god jord hos præsidenten, der tog til Twitter tirsdag, hvor han er kendt for at give sin mening til kende. Her skrev han blandt andet, at De Niro havde en lav IQ og at han måtte være groggy efter for mange slag til hovedet.

»Robert De Niro, et individ med meget lav IQ er blevet slået for mange gange af rigtige boksere i film. Jeg så ham i går, og jeg tror ærligt, at må være "groggy". Jeg tror ikke...«, skrev præsidenten, og fortsatte i et andet tweet.

»...Han forstår, at økonomien er den bedste, den nogensinde har været med beskæftigelsen på det højeste nogensinde og mange virksomheder, der strømmer tilbage til landet. Vågn op, Punchy!«

Robert De Niro-tv-indslag om Trump: »Jeg vil slå ham i hovedet«

Det er dog heller ikke første gang, De Niro har været efter Donald Trump. Han har tidligere sagt, at han gerne ville slå Trump, og i 2016 under præsidentvalget lavede han en video, hvori han kaldte Trump en "idiot" og en "national katastrofe".

Det er ligeledes heller ikke første gang den amerikanske præsident svarer kendte igen, efter de har udtrykt kritik af ham under awardshows.

Sidste år rettede skuespillerinden Meryl Streep også en skarp kritik mod præsidenten og sagde, at hans handlinger legitimiserede mobning. Her skød Trump også igen og kaldte Streep for »en af de mest overvurderede skuespillere i Hollywood.«