Senatorer vil stække Trumps magt til at indføre straftold; udspillet støttes af magtfulde industrispillere

SAN FRANCISCO – Bob Corker, formand for udenrigsudvalget i det amerikanske Senat, har onsdag fremlagt et tværpolitisk udspil, der skal give Kongressen det afgørende ord, når præsidenten vil indføre straftold mod allierede eller vil tage andre handelspolitiske skridt af hensyn til den nationale sikkerhed.

Udspillet kommer, selvom præsident Donald Trump forinden i en længere telefonsamtale bad Corker om trække sit initiativ.

Trump anklages for at sætte millioner af amerikanske arbejdspladser på spil I USA synes kun stålindustrien og Trumps kernevælgere at støtte præsidentens handelskrig mod både EU, Canada og Mexico.

Ud over støtte fra ni andre senatorer har det også fået støtte fra en række magtfulde industrispillere, herunder det amerikanske handelskammer, forbundet for producenter af motorer og udstyr samt Koch Industries, som i mange år har været en pålidelige pengemaskine for republikanere.

De to brødre bag Koch Industries – et af verdens største privatejede selskaber - finansierer også en multimillionkampagne imod præsidentens straftold.

Bliver Corkers udspil vedtaget, vil Trump ikke i fremtiden enerådigt kunne ramme Europa med straftold, sådan som han gjorde det i forrige uge for importeret stål og aluminium.

Det er første gang, at flere republikanere går sammen om en konkret plan for at ændre Trumps handelskurs, som såvel demokrater som republikanere har advaret om kan kan eskalere til en mere alvorlig handelskrig.

Det kommer forud for, at Trump rejser til Quebec, Canada, for at mødes med de øvrige G7-lande, der er vrede og allerede har taget modskridt eller har meddelt, at de vil tage en række modskridt mod USA’s straftold.

Trump forsøgte onsdag at stoppe udspillet. Corker, der ikke stiller op til genvalg ved midtvejsvalgene til november, afslørede, at præsidenten ringede til ham, og at de havde haft en længere samtale. Men Corker afviste Trumps krav.

Han forklarede Trump, at han som en amerikansk senator havde et ansvar, som han fortsat ville gøre, hvad han kunne for at efterleve, fortalte Corker til Washington Post.

Bob Corker (yderst th.) ses her i det ovale værelse sammen med præsident Donald Trump. Foto: AP/Yuri Gripas

I samtalen argumenterede Trump med, at det ville begrænse hans autoritet til at forhandle. Men Corker svarede tilbage, at han var uenig.

»Det er ikke anderledes, end at Trump skal møde Kim Jong-un, og hvis de så når en aftale, skal Trump bagefter have Kongressens godkendelse. Jeg forklarede, at det var præcist det samme,« sagde Corker og fortsatte:

»Men han er selvfølgelig ikke tilfreds med det her udspil.«

Formanden for det udenrigspolitiske udvalg håber at få udspillet igennem ved at hæfte det på en ændring i den årlige forsvarslov.

Det er i øjeblikket uklart, om den er i stand til at få bredere opbakning. Corker erkendte, at nogle republikanere er uvillige til at gå op imod Trump, men på den anden side har et stort kor af republikanere åbent kritiseret præsidentens beslutning om at ramme USA’s nærmeste allierede med straftold.

Sammenlagt er fem republikanske og fire demokratiske senatorer medsponsorer af udspillet.