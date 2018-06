Ubudne gæster blander sig i Trumps forhandlinger med Nordkorea

SAN FRANCISCO – Præsident Donald Trump styrer målrettet mod at holde et møde med Kim Jong-un i Singapore den 12. juni for at få den nordkoreanske leder til at opgive landets atomvåben.

Men mens Trump ønsker, at det skal være en forhandling mellem bare USA og Nordkorea, har andre lande andre ideer.

Trump har tidligere beklaget sig over, at Kina brugte forhandlingerne til sin fordel og to overraskende møder mellem Kim Jong-un og Kinas præsident Xi har påvirket den nordkoreanske leder.

Ruslands præsident Vladimir Putin sendte for nyligt sin udenrigsminister Sergej Lavrov til Pyongyang og har inviteret Kim Jong-un til snart at besøge Moskva.

Lavrov opfordrede under besøget begge parter til ikke at forcere processen og indikerede, at Rusland støtter en gradvis ophævelse af sanktionerne mod Nordkorea.

Sydkoreas præsident Moon Jae-in, som har spillet en stor rolle i at sætte gang i forhandlingerne mellem USA og Nordkorea, har luftet, at han bør deltage i selve topmødet.

Nordkoreas hårde negl på vej på sjældent USA-besøg Nedtællingen til Korea-topmøde kører, og topmødet den 12. juni forekommer mere realistisk.

I Japan er regeringen også bekymret over at blive kørt ud på et sidespor, og for at undgå dette besøger premierminister Shinzo Abe torsdag Washington.

Af grunde, som ingen endnu kender, planlægger Syriens diktator, Bashar al-Assad, også at besøge Pyongyang.

Og denne globale kamp om at påvirke processen kan gøre opgaven endnu sværere for den amerikanske præsident, advarede Suzanne DiMaggio, en senior fellow fra tænketanken New America, til Politico.

Trump fik personligt brev fra Nordkoreas diktator: Topmødet er tilbage på sporet En nordkoreansk udsendings ankomst til Washington tolkes som et tegn på, at forberedelserne af et atomtopmøde mellem Donald Trump og Kim Jong-un er på ret kurs.

»Jeg er ikke sikker på, at Trump-regeringen har øje for dette. Alle ønsker at sikre, at der tages hensyn til deres dagsorden. Ingen ønsker at være den, som står alene tilbage på sidelinjen,« sagde DiMaggio.

Det er også Ruslands begrundelse for at blande sig, vurderede Anthony Rinna, en ekspert i Korea-russiske relationer fra analysesitet Sino-NK.

Moskva »har ikke råd til at blive husket som landet, som ikke var en spiller i forløbet op til den 12. juni,« sagde han til Reuters.

Kim Jong-un har gennemført opsigtsvækkende fyringer inden Trump-møde: »Han vil beskytte sig selv« Tre højtstående militærfolk er blevet fyret i Nordkorea. Resultaterne af overenskomstafstemninger kan blive offentliggjort i dag. Danske forskere er gået på jagt efter dna i Loch Ness-sø.

Hvordan alt dette påvirker forhandlingerne er uklart, men USA’s udenrigsminister Mike Pompeo har sagt, at USA er i tæt kontakt med både Japan og Sydkorea, og at USA ikke vil indgå en aftale, som de to lande ikke kan skrive under på.

Han har også fremhævet, at grunden til, at Nordkorea udelukkende forhandler med USA, er, at USA – trods kritikken af dets evner til at bygge alliancer – har haft succes med at sikre sig støtte fra andre lande til at lægge Nordkorea under maksimalt økonomisk pres.