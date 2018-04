George Bush i camoufleret angreb på Trump: Nødvendigt at samarbejde med Canada og Mexico overfor Kina

SAN FRANCISCO - USA’s tidligere præsident George W. Bush nævnte aldrig Donald Trump ved navn.

Men det kunne dårligt tolkes som andet end kritik af den siddende præsident, da Bush i et interview med Fox Business onsdag selv kom ind på, hvor vigtigt det er, at USA samarbejder med Canada og Mexico.

Interviewet skulle egentligt handle om det arbejde, som Bush med sin hustru, Laura, er katalysator for via Bush Centret.

»Ved du, jeg bliver ofte spurgt, om jeg ikke vil skrive avisledere og den slags. Det ønsker jeg ikke. Men igennem vores arbejde sender vi et budskab om Bush Centrets værdier,« sagde Bush og nævnte som et eksempel behovet for at samarbejde med Mexico og Canada.

Adspurgt, om han var bekymret for det nuværende samarbejdsklima mellem de tre lande som følge af Trumps beklagelser over den nordamerikanske frihandelsaftale, Nafta, svarede Bush:

»Well, jeg håber, at folk, når de diskuterer, om handelsregimet med Canada og Mexico har fungeret, kigger på fakta. Vi ønsker, at vores naboer er sunde og stærke. Vi ønsker en positiv handel, der gavner alle.«

Efter ni næsten tavse år: Bush sabler Trump ned - uden at nævne Trump

»En anden pointe er, at vores tre lande på lang sigt skal samarbejde for at kunne konkurrere med Kina. I dag er jeg blevet for gammel til at bekymre mig så meget, men i denne diskussion gavner samarbejde med Mexico og Canada ikke bare amerikanske borgere, men borgere i alle tre lande.«

Trump har siden sin indsættelse sidste år flere gange truet med at opsige Nafta, med mindre Mexico og Canada går med til ændringer i aftalen til fordel for USA.

Tv-værten Maria Bartiromo spurgte den tidligere præsident, om han var bekymret for samarbejdsklimaet mellem USA, Canada og Mexico som følge af Trump. Foto: AP/Brandon Wade

Nafta, som blev indgået under tidligere præsident Bill Clinton, er dog kun en af flere handelsforhold, som Trump har kritiseret.

Senest har han i et tweet gentaget sin kritik af Verdenshandelsorganisationen WTO. I det samme tweet hældte han også koldt vand på en kort flirt med ideen om, at USA alligevel skulle gå ind i frihandelsaftalen TTP med lande omkring Stillehavsområdet, herunder Japan, New Zealand og Australien.

»Selvom Japan og Sydkorea gerne vil have os med i TTP, er aftalen forkert for USA. For mange bindinger og ingen måder at komme ud igen, hvis det ikke fungerer. Bilaterale aftaler er mere effektive, profitable og bedre for vores arbejdere. Se bare, hvor dårlig WTO er for USA,« skrev Trump tilsyneladende ikke klar over, at Sydkorea ikke er med i TTP.

George Bush havde også et par bemærkninger om Ruslands præsident Vladimir Putin, som Trump flere gange har ytret ønske om, at han gerne vil have et tættere samarbejde med.

»Problemet er hele hans attitude,« sagde Bush om Putin:

»På de fleste emner, (tænker han), jeg vinder, hvis USA taber. Han er en meget aggressive person, som ønsker at genskabe Sovjetunionens indflydelse, selvom Sovjetunionen ikke længere eksisterer.«

»Derfor følte jeg altid, at det var vigtigt for USA, at være håndfast i sin håndtering af Putin. Ikke krigerisk, men håndfast.«

Bush ville ikke dele sin vurdering af, om Trump er håndfast nok.

»Jeg har sagt, at jeg ikke vil være bagklog om mine efterfølgeres beslutninger. Vi må vente og se.«