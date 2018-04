Fly måtte nødlande: Motordel faldt af og smadrede vindue

Klokken var 11.30 lokal tid, da et fly, på vej fra New York til Dallas blev nødt til at nødlande i Philadelphia.

Ifølge AP og NBC10 skyldtes det, at en del af den ene motor var røget af og havde smadret et vindue.

Ifølge flere internationale medier, blandt dem CNN og ABC News, er en person død som følge af ulykken.

En af passagererne, Marty Martinez, lagde en kort og rystet video af sig selv med iltmaske på på Facebook med ordene:

»Der er noget galt med vores fly! Det ser ud som om, at vi er ved at styrte! Nødlanding!!«

Og efterfølgende skrev han:

»Motoren eksploderede i luften og slog hul i et vindue tre sæder fra mig. Eksplosionen sårede en kvinde, der sad ved siden af vinduet, livsfarligt (kritisk, ikke sikker på hendes tilstand).«

Billederne viste hullet i vinduet.

Southwest Airlines bekræfter på Twitter, at der skete en nødlanding, men kommer ikke med yderligere detaljer.

Flymyndighederne oplyser ifølge AP, at flyet landede, efter at mandskabet rapporterede om skader på en af motorerne, fuselagen og mindst ét vindue.

En far til én af passagererne fortæller ligeledes til NBC10, at en kvinde var ved at blive suget ud af flyet gennem vinduet. De øvrige passagerer måtte holde fast i hende. Hun skal være blevet bragt på hospitalet.

Der var 143 passagerer og fem besætningsmedlemmer om bord på Boeing 737-flyet.