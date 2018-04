Facebook samler også data fra personer, der ikke bruger Facebook

SAN FRANCISCO – Facebook samler også informationer på folk, som ikke bruger Facebook.

Det indrømmede den sociale mediegigants chef, Mark Zuckerberg, under en høring i den amerikanske kongres onsdag.

Det er den anden dag i træk, hvor den 33-årige milliardær svarer på spørgsmål. Og til sammenligning med bygen af spørgsmål igennem en fem timer lang høring i Senatet tirsdag, syntes hovedparten af spørgsmålene i energi- og handelsudvalget i Repræsentanternes Hus onsdag at være mere målrettet mod, hvilke informationer Facebook indsamler og hvordan det sker. Samt hvad Facebooks gør for at give brugere kontrol og for at beskytte brugeres data.

Zuckerberg understregede, at informationer fra ikke-brugere primært indsamles af sikkerhedsgrunde. Facebook følger personer, der gentagne gange går ind på selskabets services, uden selv at være brugere, forklarede han.

»Og der er kun tale om offentlig tilgængelige informationer,« fortsatte han.

Ben Lugan, et demokratisk medlem af Huset, der bragte emnet op, kaldte det skyggeprofiler og kritiserede, at disse borgere ikke kan få at vide, hvilke oplysninger Facebook har på dem, med mindre de opretter en konto.

Lugan nævnte også, at Facebook i snit har 29.000 informationer på en gennemsnitlig bruger. Zuckerberg sagde, at han ikke var sikker på, hvad tallet var.

Facebookchefen indrømmede også, at Facebook følger brugeres bevægelser på nettet, selv når de er logget ud af deres Facebook. Ifølge Zuckerberg sker det både af hensyn til sikkerhed, og for at kunne målrette reklamer bedre. Han påpegede, at det gør selskaber som Google også.

Zuckerbergs egne data blev også delt med analysefirma

Kathy Castor, en demokrat fra Florida, lagde pres på ham til at fortælle, i hvilket omfang denne indsamling finder sted.

»Jeg tror, at vi har lavet en aftale med djævlen. Amerikanere kan ikke lide at blive manipuleret eller spioneret imod. Facebook har udviklet sig til et selskab, der sporer alle,« begynde hun og spurgte, om Facebook samler informationer om, hvad folk køber.

»Hvis de deler det med os,« svarede Zuckerberg.

Astor påpegede, at Facebook har en patenteret app til at gøre dette for selskaber: »I samler også data om medicinforbrug,« fortsatte hun.

»Ja, i nogen grad,« erkendte Zuckerberg.

Castor: »Hvad med data om, hvor folk fysisk befinder sig?«

»Folk vælger at dele meget data,« svarede Zuckerberg.

Castor: »Ja, det er den måde, som I primært får informationer, men ikke den eneste måde. I køber også data fra datasælgere ikke?

»Vi meddelte for to uger siden, at det er vi holdt op med,« svarede Zuckerberg.

Mark Zuckerberg svarer på spørgsmål om brugersikkerhed og indsamling af data i energi- og handelsudvlaget i Repræsentanternes Hus. Foto: AP/Andrew Harnik

Flere kongresmedlemmer spurgte desuden ind til, om Facebook lytter med, når folk taler i telefon og kom med eksempler fra familiemedlemmer eller vælgere, som har oplevet at sige noget i en samtale og kort efter se reklamer for netop det produkt på Facebook.

Dette nægtede Zuckerberg dog kategorisk. Hverken Facebook eller nogen selskaber, som han kender til, gør dette, sagde han og foreslog, at der snarere var tale om tilfælde eller resultater af andre websøgninger.

Dette er ikke usandsynligt ifølge denne artikel fra Wall Street Journal, som gennemgår, hvordan data om forbrugere bliver solgt og sporer og identificerer de enkelte borgeres interesser.

Zuckerberg understregede, at alle brugere har mulighed for at se, hvilke informationer Facebook har på dem og kan kontrollere, hvem deres data deles med. Senest har den sociale mediegigant lovet, at nye EU-regler for privat databeskyttelse, der træder i kraft i maj, vil blive udrullet globalt. Han satte ikke dato på, hvornår dette sker i USA.

Høringen er blevet udløst af skandalen om selskabet Cambridge Analytica, som fik adgang til informationer om 87 millioner Facebook-brugere og derefter menes at have brugt disse til at blandt andet at målrette den præsidentielle valgkampagne for Donald Trump.

Dette skete ved, at 300.000 brugere sagde ja til at dele informationer med en app, som Facebook havde givet tilladelse til at få adgang. Forskeren bag denne app, solgte senere de indsamlede informationer til Cambridge Analytica og andre selskaber. Men eftersom Facebook giver titusinder af eksterne app-udviklede samme adgang, har det rejst spørgsmål om, hvorvidt Facebook er i stand til at beskytte brugeres data.

Det har også rejst et større spørgsmål om, hvorvidt store tech-giganter er blevet for magtfulde og om de prioriteter databeskyttelse højt nok og derfor bør reguleres mere. Flere kongresmedlemmer advarede Zuckerberg om, at de vil gribe ind, hvis Facebook ikke selv formår at rette op.

»Jeres brugeraftaler stinker,« sagde John Kennedy, en republikaner fra Louisiana, under høringen i Senatet tirsdag: Jeg ønsker ikke at stemme for at regulere Facebook, men ved Gud, jeg vil gøre det. Det afhænger af jer.«

Jan Schakowsky, en demokrat fra Illinois, læste en lag liste af tidligere undskyldninger fra Zuckerberg.

»Dette er for mig bevis for, at selvregulering ikke virker,« sagde han.