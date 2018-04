Trump ville fyre særlig Rusland-undersøger i december - efter advokatrazzia luftes muligheden igen

SAN FRANCISCO – Meldinger om en ny runde stævninger fra den særlige undersøger, Robert Mueller, fik i december sidste år præsident Donald Trump til at gøre det klart, at undersøgelsen af Ruslands indblanding i det amerikanske valg og et muligt samarbejde med Trumps kampagneteam skulle lukkes ned.

Meldingen fra præsidenten kom efter nyheder om, at Mueller havde krævet informationer fra Deutsche Bank om Trumps forretningsattraktioner, skriver New York Times på baggrund af otte forskellige kilder i Det Hvide Hus.

Trump ombestemte sig kun, da han senere hørte, at historien ikke var korrekt.

Men historien viser, at det ikke er et skridt, som præsidenten udelukker, og efter at FBI mandag ransagede Trumps mangeårige advokat, Micheal Cohens, kontorer og hjem, er nervøsiteten for, at præsidenten vil tage dette skridt, vokset igen.

Det Hvide Hus: Trump vil ikke fyre Rusland-anklager

»Præsidenten mener bestemt, at han har autoriteten til at gøre dette,« sagde Det Hvide Hus’ talskvinde, Sarah Sanders, tirsdag:

»Han har været klar omkring, at det er gået for langt,« fortsatte hun med henvisning til Muellers undersøgelse.

Direkte adspurgt om Trump overvejede at fyre Mueller eller Rosenstein, vicejustitsministeren, der overvåger Rusland-undersøgelsen og angiveligt godkendte ransagningen mod Cohen og derfor igen er i præsidentens søgelys, svarede hun: »Jeg har ikke haft samtaler med ham om det.«

Den særlige undersøger, Robert Mueller. Foto: J. Scott Applewhite/AP

Situationen fik tirsdag adskillige republikanske partifæller til at advare Trump om, at det vil være begyndelsen på slutningen for hans tid som præsident.

»Det vil være selvmord for præsidenten at tale om at fyre Mueller. Jo mindre præsidenten taler om hele sagen, jo bedre ville det være,« sagde Chuck Grassley, toprepublikaneren i Senatets retsudvalg fra Iowa, til journalister i Kongressen.

»Mueller skal have lov til at gøre sit arbejde færdigt,« sagde Senatets flertalsleder, Mitch McConnell, Kentucky.

Ted Lieu, en demokrat fra Repræsentanternes Hus fra Californien, forudså, at hvis det sker, vil det udløse massive folkeprotester.

»Det vil blive et vendepunkt for vores land, hvis Trump forsøger at fyre Mueller eller Rod Rosenstein,« sagde Ted Lieu til CNN.

»Men det amerikanske folk forstår godt, at vores land er bygget på love. Hvis tvunget til at vælge mellem Trump-love og retssamfundet, så jeg overbevist om, at amerikanerne vælger retssamfundet,« fortsatte Lieu.

Trump nægter kendskab til betaling af pornostjerne

Trump beskrev mandag FBI's ransagning som »et indbrud«, »et angreb mod vort land« og »en heksejagt«.

»Mange har sagt, at jeg skal fyre ham,« sagde Trump, som ud over den beskrevne episode fra december, også var tæt på at fyre Mueller i juni sidste år, indtil Det Hvide Hus' juridiske chef, Donald McGahn, stoppede det ved at true med at gå.

Præsidenten erklærede også, at han gjorde det rigtige, da han sidste år kontroversielt fyrede daværende FBI-chef James Comey.

»Her viste det sig, at jeg gjorde det rigtige. Hvis man ser på alle de ting, som han har gjort og løgnene; og hvis du ser på det, som har foregået i FBI og alle de ting, som er sket. Så viser det sig, at jeg gjorde det rigtige,« sagde Trump,.

Ransagninger af advokater er en sjælden begivenhed i USA. Det kræver bl.a., at lovmyndigheder kan dokumentere, at de ikke kan få informationerne på anden vis og skal godkendes i justitsministeriet.

Trump: Ransagning af vens kontor er angreb på USA Undersøgelsen af Ruslands indblanding i den amerikanske valgkamp er nu nået til Trumps inderkreds.

Ifølge amerikanske medier søgte efterforskere bl.a. beviser for betalinger til to kvinder, pornostjernen Stormy Daniels og den tidligere playboymodel Karen McDougal, som hævder at have haft affærer med Trump.

Muellers undersøgelse har foreløbigt ført til anklager mod 19 personer, herunder 13 russere og tre russiske virksomheder.

Både Trumps tidlligere nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynn, tidligere politisk rådgiver under kampagnen George Papadopoulos, og tidligere kampagnemedarbejder Rick Gates har indrømmet at have løjet over for FBI. Men der er til dato ingen beviser for, at Trump har været indblandet i noget.