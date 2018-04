Trump nægter kendskab til betaling af pornostjerne

SAN FRANCISCO - Donald Trump sagde torsdag, at han ikke havde kendskab til, at hans advokat, Michael Cohen, betalte pornostjernen Stormy Daniels 130.000 dollar for at holde sin mund om en angivelig affære med præsidenten.

Det er den første udtalelse fra den amerikanske præsident, siden Stormy Daniels alias Stephanie Clifford i sidste måned rejste sag med påstand om, at aftalen, som blev indgået kort inden det amerikanske præsidentvalg, ikke var gældende, fordi Trump aldrig underskrev aftalen.

Med aftalen undgik Trump en ny pinlig sag i pressen, netop som amerikanske vælgere skulle stemme.

Trump, der talte til journalister på Air Force One på vej hjem fra et vælgermøde i West Virginia, sagde også, at han ikke vidste, hvor Cohen havde fået de 130.000 dollar fra. Cohen har selv tidligere sagt, at han betalte pengene af egen lomme og ikke senere er blevet godtgjort af Trump.

Præsidenten var meget klar i sine svar. På spørgsmålet om han kendte til betalingen, svarede han:

»Nej.«

På spørgsmålet, hvorfor hans advokat handlede uden Trumps vidende, svarede præsidenten:

»Det må du spørge ham om. Han er min advokat.«

Donald Trump torsdag i Air Force One. Foto: AP/Evan Vucci

På spørgsmålet, om Trump havde kendskab til, hvor Cohen fik pengene fra, svarede Trump:

»Nej, det ved jeg ikke.«

Betalingen i forbindelse med den angivelige affære er ikke bare en pinlig historie for Trump.

Den har også ført til beskyldninger om, at han har omgået reglerne for valgstøtte, fordi pengene ikke står opgjort nogen steder, men kan ses som en betaling for at fremme Trumps valgkamp.