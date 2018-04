USA's kommende udenrigsminister var en af Clintons hårdeste kritikere: Nu beder Pompeo hende om gode råd

SAN FRANCISCO - Som medlem af Kongressens yderste højrefløj var CIA-direktør Mike Pompeo aldrig kompromissøgende.

Tværtom udmærkede han sig som en af daværende udenrigsminister Hillary Clintons hårdeste kritikere. Han kaldte hendes respons på det dødelige angreb mod amerikanske diplomater i den libyske by, Benghazi, for »moralsk forkastelig.« En gang likede han også et tweet, som udråbte John Kerry, afløseren i udenrigsministeriet efter Clinton, som en forræder.

Nu rykker Pompeo snart selv ind i udenrigsministeriet. I hvert fald hvis han kommer helskindet igennem bekræftigelseshøringen i Senatet på torsdag.

For at sikre det, har Pompeo overraskende rakt ud til sine gamle boksebolde efter gode råd, og ifølge Politico har Clinton sagt ja til at hjælpe ham.

»Der var tale om lange samtaler,« siger en kilde til den politiske nyhedsside: »Han forstår alvoren i den udfordring, som han står overfor.«

Clinton har efter sigende rådgivet Pompeo til at stoppe den massive væk-sivning af erfarne diplomater, som har været et problem under tidligere udenrigsminister Rex Tillerson, som aldrig blev populær. Hverken hos præsident Donald Trump eller blandt ansatte i udenrigsministeriet.

At opretholde et tåleligt arbejdsforhold med begge sider vil også blive en udfordring for Pompeo, idet Trump altid har vist foragt for diplomatiet. En gang afviste præsidenten f.eks., at det var et problem at mange diplomatposter stod tomme, med følgende begrundelse: »Jeg er den eneste, der betyder noget, for i sidste ende er det mig, som fastsætter politikken.«

Kaos i USA's udenrigsministerium? Antal af topdiplomater skrumper med svimlende fart

Trods grundig forberedelse kan Pompeo ikke tage sin godkendelse for givet.

Ifølge Politico er det udenrigspolitiske udvalg i øjeblikke delt 11-10 i Pompeos favør, men en republikaner i udvalget, Rand Paul, Kentucky, har allerede meldt ud, at han vil stemme imod Pompeo. Blandt andet fordi Pompeo støttede Irakkrigen samt de udvidede forhørsmetoder såsom waterboarding, som blev indført under daværende præsident George W. Bush.

Trump udskifter moderat udenrigsminister med høg USA’s nye udenrigsminister hedder Mike Pompeo. Den nu tidligere CIA-chef er på bølgelængde med præsidentens ønske om en hård udenrigspolitisk linje.

Og dette kan få Senatets flertalsleder, Mith McConnell, til at tage det usædvanlige skridt og lade hele Senatet stemme om Pompeos godkendelse uden udenrigsudvalgets godkendelse.

Mike Pompeo blev nomonieret til posten som udenrigsminister, efter at Trump i sidste måned fyrede Tillerson via Twitter.