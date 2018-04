Kreml kalder Facebooks sletning af russiske konti censur

SAN FRANISCO – Kreml langer ud efter Facebook, efter at den sociale mediegigant har slettet mere end 200 sider og konti, som tilhørte det russiske selskab Internet Research Agency (IRA), som verden har lært at kende som troldefabrikken i St. Petersborg.

Facebook sagde i en udtalelse tirsdag, at det russiske selskab ikke havde noget at gøre på Facebook og fjernede mere end 70 konti, 138 sider, 65 Instagram-konti og flere annoncer.

Facebook sagde også, at de slettede sider ikke var knyttet til et bestemt indhold, men skyldes, at Internet Research Agency gentagne gange har brugt et kompleks netværk af falske konti til at manipulere folk, som bruger Facebook, herunder før, under og efter det amerikanske præsidentvalg.

Anklageskrift giver detaljerede informationer om, hvordan russerne førte 'informationskrig' under amerikansk valg

»Derfor ønsker vi dem ikke på Facebook. Vi sletter dem udelukkende, fordi de kontrolleres af IRA - ikke baseret på indhold,« lød det fra Facebook.

Men ifølge Dmitri Peskov, talsmand for den russiske præsident Vladimir Putin, svarer det til censur.

Spurgt under en briefing torsdag om det var censur mod russiske medier, svarede han ifølge det statslige, russiske nyhedsbureau Tass:

»Ja, det er det.«

Dmitrij Peskov er talsmand for Vladimir Putin. Foto: Ivan Sekretarev/AP

Hans melding kommer til trods for, at der er adskillige beviser for, at ansatte i Internet Research Agency står bag falske konti, som har lavet politiske opdateringer under det amerikanske valg.

FBI sigter Putins kok for at stege valgflæsk for Trump Tiltaler mod 13 russere beskriver, hvordan Rusland blandede sig i USA’s valgkamp. Alligevel føler præsident Trump sig renset.

I februar fremlagde FBI anklager mod 13 navngivne russere, som alle har forbindelser til selskabet. En af dem er ejeren af selskabet, Jevgenij Prigozjin, der er en nær allieret til den russiske præsident og går under kælenavnet 'Putins kok'.