Mark Zuckerberg skal vidne i kongressen om misbrug af Facebook-data

Den 11. april kl. 10.00 skal Facebooks grundlægger og direktør Mark Zuckerberg stå skoleret over for et panel i den amerikanske kongress. Det skriver flere internationale medier.

Han er indkaldt som vidne og skal afgive forklaring om »Facebooks brug og beskyttelse af brugerdata« over for House Energy and Commerce Committee i Washington.

Vidneindkaldelsen kommer i kølvandet på Cambridge Analytica-skandalen, hvor det kom frem at virksomheden Cambridge Analytica har indhentet personlige oplysninger på mere end 50 mio. intetanende Facebook-brugere. Ifølge flere internationale medier stjal Cambridge Analytica oplysningerne for at kunne udarbejde et program, som kunne forudsige og påvirke vælgerne under det amerikanske præsidentvalg.

Flere kongresmedlemmer har de seneste uger opfordret Mark Zuckerberg til at aflægge en forklaring for kongressen, og nu er datoen så endelig fastlagt.

»Høringen er en vigtig mulighed for at kaste lys over kritiske forbruger- og dataproblemer og give alle amerikanere en bedre forståelse for, hvad der sker med deres personlige oplysninger online. Vi sætter pris på, at Mr. Zuckerberg er villig til at vidnefor komitéen, og vi ser frem til at høre hans svar på spørgsmålene den 11. april, « udtalte medlemmer af komitéen, Greg Walden and Frank Pallone, Jr. i en pressemeddelelse.