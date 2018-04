Skyderi ved YouTubes hovedkvarter: Mistænkt attentatkvinde fundet død

SAN FRANCISCO - Mindst tre mennesker er blevet såret af skud og en mistænkt kvindelig gerningsmand er fundet død efter et skyderi ved YouTubes hovedkvarter i Californien lidt nord for San Francisco.

Det bekræftede San Bruno politichef, Ed Barberini, på en pressekonference tirsdag eftermiddag amerikansk vestkysttid.

Ifølge Barberini er attentatkvinden formentlig død efter at have skudt sig selv.

De sårede er blevet bragt til nærliggende hospitaler. En af dem, en 36-årig mand, er i kritisk tilstand, fortalte Brent Andrew, en talsmand for San Francisco General Hospital ved en briefing. Blandt de øvrige sårede er en 32-årig kvinde, som rapporteres uden for livsfare, og en 27-årig kvinde, der er lettere såret.

Udmeldingen fra San Bruno politi sætter et foreløbigt punktum for nogle dramatiske timer, efter at politiet tidligere på eftermiddagen modtog flere alarmopkald fra ansatte, der havde hørt skud.

Da politiet kl. 12.48 ankom til stedet, var scenen kaotisk. Rædselsslagne ansatte flygtede med hænderne over hovedet ud af bygningen for at komme i sikkerhed. YouTube har mere end 1.100 ansatte på stedet, og det var på det tidspunkt stadig uklart, hvem gerningsmanden var, og hvor vedkommende befandt sig.

»Det var så kaotisk, som man kan forestille sig,« sagde Barberini.

At den formodede gerningsmand er en kvinde, er usædvanligt. Ifølge en FBI-gennemgang af skyderier mellem 2000 og 2013 var gerningsmanden kun i seks tilfælde en kvinde svarende til 3,8 pct.

Skyderiet begyndte angiveligt på en udendørs cafe på YouTube-området, hvilket betød, at de skudsikre døre ind til selskabets bygninger ikke gjorde nogen forskel. Det er uklart, hvad motivet var, men en politikilde siger til CBS News, at den sårede mand menes at have være attentatkvindens kæreste.

Flere ansatte tweetede om situationen, mens den udfoldede sig. En mand ved navn Vadim Lavrusik skrev kort før kl. 13, at han hørte skud og så folk løbe.

»Nu barrikaderet i et rum med kollegaer,« skrev han.

Et andet vidne fortalte til tv-stationen KRON, at han først hørte mellem to og tre skud og senere omkring 10 skud. Han opholdt sig på en fastfood-restaurant på den anden side af vejen fra YouTube og så en kvinde med et skudsår i benet komme løbende for at komme i sikkerhed.

Folk i restauranten forsøgte at stoppe blødningen ved at presse servietter mod såret, fortalte han.

Zachary Vorhies, en softwareingeniør, sagde i et interview med en lokal ABC-station, at han havde arbejdet ved sin computer, da han hørte skud og hørte nogen råbe: »Kom og fang mig.«

Da han gået over for at se, hvad der foregik, så han en mand ligge på jorden med blod på sin mave og gerningsmanden stående nogle meter derfra.

Google, som ejer YouTube, har sagt i en udtalelse, at den fortsætter med at samarbejde med myndighederne om at evakuere bygningerne og sikre området og alle ansatte.

Også præsident Donald Trump har reageret via Twitter, hvor han har takket politiet for dets indsats og beder for for alle involverede.