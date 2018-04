Trump har et andet motiv til at kritisere Amazon: Kostede ham sidste år 400 mio. dollar

SAN FRANCISCO – Præsident Donald Trump fornyede tirsdag sin kritik af onlinegiganten Amazon.

I et tweet gentog han sine beskyldninger om, at selskabet koster amerikanske skatteydere penge ved at påføre USA’s postvæsen massive underskud ved at underbetale det for at levere pakker.

»Jeg har ret i, at Amazon koster USA’s Post Office massive pengesummer for at være buddreng. Amazon skal betale disse udgifter og ikke lade de amerikanske skatteydere betale,« skrev præsidenten i et tweet.

Amazons voksende dominans og kvælning af fysiske butikker har været en bekymring i årevis. Særligt fordi lovgivning ofte har tilladt Amazon at undgå at betale moms, hvilket mange amerikanske stater dog er begyndt at rette op på, skriver Financial Times.

En stribe medier har dog afvist præsidentens regnestykke i relation til postvæsenet og påpeget, at det amerikanske postvæsens underskud i stedet skyldes færre breve og et stort pensionsefterslæb.

Men Trumps udfald mod selskabet har muligvis også en anden årsag, skriver magasinet Fortune.

Amazons pres på en stribe butikskæder har ført til fald i ejendomsværdien flere steder, herunder i New York. Konkret har ejendomme ejet af Trump Organization tabt 400 mio. dollar i værdi i New York, hvilket Fortune sætter i direkte sammenhæng med Amazons fremgang i e-handlen.

Amazons ejer, Jeff Bezos, er også ejer af Washington Post, som i sine lederartikler har været meget kritisk over for Trump.

Amazon topchef og grundlægger Jeffrey Bezos. Foto: Ted S. Warren

I en strøm af lignende tweets over påsken bandt Trump selv et bånd med sløjfe om hans kritik af Amazon og kritikken mod ham fra Washington Post.

Trump i nyt Amazon-angreb: De betaler ingen skat og bruger postvæsnet som leveringsdreng

I et tweet henviste præsidenten således til en artikel fra New York Times om, at Amazon har ansat en skov at nye lobbyister og fortsatte:

»Og det inkluderer ikke Fake Washington Post, der bruges som lobbyister og burde registreres som sådan.«

Efter præsidentens angreb er Amazons aktier faldet i værdi. Mandag alene faldt de fem pct. svarende til 40 mia. dollar.

Hvad, der sker nu, er usikkert, men en kilde siger til Vanity Fair, at Trumps vil kræve en kulegravning af postvæsenets kontakt med Amazon.

En anden kilde siger til magasinet, at han bare er ude efter at presse Bezos.

»Han bliver besat af noget, og nu er han besat med Bezos,« siger kilden.