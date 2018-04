Trump fyrede sin minister over Twitter

Donald Trump er en gavmild bruger af det sociale medie Twitter. Her kommunikerer han sine politiske budskaber og personlige meninger - råt for usødet - ud til de knap 50 millioner mennesker, der følger ham.



Nu har den amerikanske præsident også brugt det sociale medie til at fyre ministeren for sager angående krigsveteraner, David Shulkin.

Den nu tidligere minister fortalte i et interview med CNN, at han først fik besked om fyringen, da han læste det på Twitter.

»Det glæder mig at kunne annoncere, at jeg vil udpege den højt respekterede admiral, Ronny L. Jackson, MD, som den nye minister for veterananliggender,« skrev Donald Trump på Twitter og fortsatte:

»Jeg sætter pris på David Shulkins tjeneste for vores land og vores fantastiske veteraner.«

....In the interim, Hon. Robert Wilkie of DOD will serve as Acting Secretary. I am thankful for Dr. David Shulkin’s service to our country and to our GREAT VETERANS!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28. marts 2018

David Shulkin var dog allerede blevet advaret om den meddelelse, der ventede ham, fortalte han til CNN's studieværtinde.

»John Kelly (stabschef for Det Hvide Hus, red.) gav mig en advarsel om, at præsidenten med al sandsynlighed ville tweete en besked ud i meget nær fremtid, og jeg værdsatte at få den advarsel fra Kelly,« lød det fra David Shulkin.

Ifølge David Shulkin havde Det Hvide Hus på forhånd været meget insisterende på, at han selv skulle opsige sin ministerstilling, hvilket han blankt afviste. Og så kom det unægtelige tweet fra præsidenten.

Trump udskifter moderat udenrigsminister med høg USA’s nye udenrigsminister hedder Mike Pompeo. Den nu tidligere CIA-chef er på bølgelængde med præsidentens ønske om en hård udenrigspolitisk linje.

Fyringen kommer, efter at Donald Trump både har fyret sin nationale sikkerhedsrådgiver og udenrigsminister i løbet af den seneste måned.

Det har længe været ventet, at David Shulkin ville blive den næste, der måtte forlade Trumps kabinet.

Han er anklaget for at have brugt 122.000 dollars af skatteydernes penge på en tur til Europa med sin hustru. Turen bød bl.a. på sightseeing og en tur til tennisturneringen Wimbledon.

David Shulkin var en af de eneste topembedsmand i Trumps administration, der også gjorde tjeneste under den tidligere præsident Barack Obama.