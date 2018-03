Ulykke med selvkørende Uber-bil var svær at undgå

Den mandlige bilist, der søndag aften påkørte og dræbte en kvindelig fodgænger i en selvkørende Uber-bil, havde stort set ingen chance for at undgå sammenstødet.

Det vurderer politiet efter blandt andet at have gennemgået videomateriale fra gerningsstedet og fra bilen.

- Det står meget klart, at det ville have været svært at undgå kollisionen, uanset om bilen havde været indstillet til autopilot eller ej.

- Kvinden kom direkte fra mørket og ud på vejen, udtaler Sylvia Moir, politichef i Tempe, Arizona, på et pressemøde.

Selvkørende bil kører fodgænger ihjel – hvad betyder det for den spirende teknologi?

Det skriver San Francisco Chronicle.

Ifølge politiet er offeret en 49-årig, hjemløs kvinde.

Kvinden kom angiveligt gående med en cykel på fortorvet, da hun pludselig valgte at dreje ud foran bilen.

- Jeg formoder ikke, at Uber vil blive stillet ansvarlig for ulykken, men jeg kan endnu ikke udtale mig om føreren af bilen, siger politichefen på pressemødet.

Toyota har stoppet test af selvkørende biler efter Uber-ulykke

Kort efter ulykken meddelte samkørselstjenesten, at man samarbejdede med de lokale myndigheder.

"Forfærdelige nyheder fra Arizona. Vi tænker på ofrets familie og samarbejder nu med de lokale myndigheder for at finde ud af, hvad der er sket", skrev administrerende direktør i Uber, Dara Khosrowshahi, mandag på Twitter.

Uber har efterfølgende valgt at indstille al test af selvkørende biler i Phoenix, Pittsburgh og San Francisco i USA samt i Toronto i Canada.