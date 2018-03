Fremtrædende republikanere kritiserer udpegning af CIA-chef med tortur på CV’et

SAN FRANCISCO - En række fremtrædende republikanere har kritiseret præsident Donald Trumps beslutning om at udpege CIA’s vicedirektør, Gina Haspel, til posten som efterretningsagenturets øverste chef.

Rand Paul, senator fra Kentucky, sagde onsdag, at han ikke vil støtte hendes udnævnelse.

Senator fra Arizona, John McCain, der selv var krigsfange i Vietnam og her blev udsat for en brutal behandling, sagde, at godkendelsen af hendes udnævnelse som minimum kræver, at hun »uden reservation« tager afstand fra tortur.

Flere andre har også udtalt sig negativt.

De kritiske toner skyldes en mørk plet på Gina Haspels CV.

Efter terrorangrebet mod USA den 11. september 2001 var det hende, der ledte CIA’s hemmelige ”black box” celle i Thailand, hvor to højtprofilerede al-Qaida fanger, Abu Zubaydah og Abd al-Rahim al-Nashiri, blev udsat for waterboarding og andre former for tortur.

Senere, da USA's Kongres blev opmærksom på, at der eksisterede optagelser af denne tortur, var hun også involveret i at slette båndene, har lækket kabler afsløret.

»Ved hendes godkendelseshøringer er Haspel nødt til at forklare naturen i og omfanget af hendes involvering i CIA-programmet,« sagde McCain i en meddelse, der blev sendt ud via Twitter.

Han kritiserede også programmet for at have formøblet USA’s moralske lederskab:

»Enhver nomineret til posten som CIA-direktør må også love uden reservation at opretholde forbuddet mod brugen af udvidede afhøringsteknikker under den gældende lovgivning.«

Rand Paul afviser på forhånd at støtte hende: »Vil vi virkelig udpege den ledende cheerleader for waterboarding til at styre CIA? Hvordan kan vi stole på en person, som stod i spidsen for det,« sagde han til journalister på Capitol Hill.

Han henviste til en bog fra en af ”black box”-forhørslederne, der citerer Haspel for at sige: ”Godt arbejde. Jeg kan lige den måde, du savler. Det skaber en vis realisme. Jeg køber det næsten.”

»Når du læser det, lyder det som en slags glad skadefro over, at nogen bliver tortureret. Jeg er stærkt forundret over, at nogen overvejer at gøre denne kvinde til CIA-direktør,« fortsatte Rand Paul.

Republikaneren Rand Paul har beskyldt Gina Haspel for at udvise glad skadefro over for torturofre. Foto: AP/J. Scott Applewhite

Men det er ikke alle, der er ligeså kritiske.

Leon Panetta, som selv er tidligere CIA-chef under Barack Obama såvel som tidligere stabschef i Det Hvide Hus og forsvarsminister, sagde til CNN, at hun var et godt valg.

»Jeg er glad for, at CIA for første gang har fået en kvinde som chef, og jeg er glad for, at det er Gina. Hun er rent ud sagt en person, som kender CIA indefra og udefra,« sagde han og påpegede, at brugen af tortur bør ses i en kontekst af tiden.

Trump udpegede Gina Haspel tirsdag i forbindelse med, at han har bedt den siddende CIA-chef Mike Pompeo om at tage posten som udenrigsminister i stedet for Rex Tillerson.

