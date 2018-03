Portræt: Her er USA's nye udenrigsminister

USA's præsident, Donald Trump, har netop afskediget udenrigsminister Rex Tillerson efter kun lidt over et år i jobbet.



Manden, der skal overtage hans plads, hedder Mike Pompeo.

»Han kommer til at gøre et fantastisk stykke arbejde,« forsikrede den amerikanske præsident på Twitter.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13. marts 2018

54-årige Mike Pompeo har i flere måneder været udråbt som den mest sandsynlige afløser til Rex Tillerson. Særligt efter det kom frem, at Tillerson og præsidenten havde et meget anstrengt forhold til hinanden.

At det er Mike Pompeo, som nu tager over på udenrigsministerposten, er heller ikke uventet, hvis man spørger Philip Chr. Ulrich, udenrigsdirektør på netmediet Kongressen.com.

»Han har ført Trumps politik i CIA uden de store problemer eller sammenstød med præsidenten. Han har været en ret loyal del af administrationen, og det sætter Trump pris på,« lød analysen fra Philip Chr. Ulrich.

Mike Pompeo Født 30. december 1963 i Orange County, Californien Uddannet jurist fra Harvard Law School Har gjort tjeneste i det amerikanske militær fra 1986 til 1991 Gift med Susan Pompeo og far til sønnen Nicholas

Men hvem er i grunden den Mike Pompeo, der fremover skal bestride den magtfulde post som USA's udenrigsminister?

Mike Pompeo har siden 2010 siddet i Repræsentanternes Hus for republikanerne og tilhørt den konservative Tea Party-fløj.

I januar 2017 blev han af Donald Trump udnævnt til at stå i spidsen for den amerikanske efterretningstjeneste CIA, hvor han altså har været indtil nu.

Overblik: De har forladt Donald Trumps administration

Mike Pompeo beskrives som en kompromisløs mand, der på mange måder minder om Donald Trump i sin måde at kommunikere med omverdenen på.

Noget, den amerikanske præsident tirsdag satte yderligere ord på.

»Pompeo og jeg har den samme slags tankeproces,« sagde Donald Trump om samarbejdet.

Og det fælles fodslag lader de to at have fundet i en mere aggressiv retorik, hvad angår amerikansk udenrigspolitik.

Blandt andet har Mike Pompeo tidligere opfordret Kongressen til at arbejde for et regimeskifte i Teheran, han har været en af de skarpeste kritikere af Obamas atomaftale med Iran, og han har gjort sig bemærket ved at omtale brugen af torturmetoden waterboarding som »inden for lovens rammer«.

Han har desuden sagt, at kineserne »har sat et langt større fodaftryk end russerne«, når det handler om at stjæle informationer og påvirke i det skjulte, ligesom Mike Pompeo senest har afvist, at den formodet russiske indblanding skulle have haft betydning for udfaldet i det amerikanske præsidentvalg.

Mike Pompeo kan først formelt tiltræde jobbet som udenrigsminister, når han har været igennem en godkendelseshøring i Senatets udenrigsudvalg.

Udskiftningen af USA's udenrigsminister betyder samtidig, at den nuværende vicedirektør, Gina Haspel, kommer til at overtage posten som direktør i CIA.

Det er første gang i efterretningstjenestens historie, at den får en kvindelig direktør.

»Tillykke til alle,« skrev Donald Trump på Twitter.