USA-kender efter Tillerson-fyring: Trump og ministeren har aldrig klikket

At den amerikanske udenrigsminister Rex Tillerson holdt så længe, kan egentlig overraske. For talrige gange har USA's præsident, Donald Trump, og Tillerson ifølge de amerikanske medier været på kant med hinanden.

Bl.a. skal Rex Tillerson i sommer have omtalt Trump som et »fjols« efter et sikkerhedsmøde. Da det kom frem, svarede Trump igen i et interview med Forbes, hvor det lød:

»Hvis han har sagt det, så må vi jo sammenligne IQ-tests. Og jeg kan godt fortælle dig, hvem der kommer til at vinde den.«

Trump praler med en højere IQ end sin udenrigsminister

Men nu er Rex Tillerson altså en saga blot. Tirsdag skrev Trump i et tweet, at udenrigsministeren bliver udskiftet med CIA's direktør Mike Pompeo.

Og at det sker netop nu, hænger ifølge udenrigsredaktør på netmediet Kongressen.com Philip Chr. Ulrich formentlig sammen med det kommende topmøde mellem Trump og Nordkoreas leder Kim Jong-un.

CIA-direktøren Mike Pompeo bliver ny udenrigsminister. Foto: Jacquelyn Martin/AP

»Det har nok krævet et andet hold, end det Trump har, nemlig en udenrigsminister, som Trump kan arbejde sammen med. Der skal være et tæt partnerskab med udenrigsministeren fra nu og indtil det topmøde muligvis finder sted. Tillerson og Trump har ikke klikket, og derfor har man nok vurderet, at der skulle en udskiftning til,« siger han.

Går Trump efter Nobels fredspris? USA’s præsident siger ja til at møde ”Rocket Man” Som den første siddende amerikanske præsident i over seks årtiers kold krig har Donald Trump sagt ja til at mødes med en nordkoreansk leder.

Ifølge Philip Chr. Ulrich har der været politiske uoverensstemmelser mellem de to, som bl.a. skyldes deres forskellige syn på USA's rolle i verden.

»Trump er America first-linjen, mens Tillerson er til den mere traditionelle amerikanske, aktive rolle i verden, og det har ført til nogle sammenstød. Derudover har Tillerson været dårlig til at sætte sig igennem, han er simpelthen blevet kørt over i processen i administrationen.«

Donald Trump sagde tirsdag, at han og Tillerson kom godt ud af det med hinanden, men ikke var enige på en række områder, heriblandt atomaftalen med Iran.

»Pompeo og jeg har den samme slags tankeproces,« lød det om afløseren.

Overblik: De har forladt Donald Trumps administration

At det er Mike Pompeo, som nu tager over på udenrigsministerposten, er således ikke uventet.

USA-kender om Trumps mange udskiftninger: »Det er mennesker, som groft sagt ikke ved, hvad de laver«

»Han har været nævnt som den sandsynlige afløser i flere måneder. Han har ført Trumps politik i CIA uden de store problemer eller sammenstød med præsidenten. Han har været en ret loyal del af administrationen, og det sætter Trump pris på.«

I december kunne Wall Street Journal referere til en analyse, som sagde, at Donald Trump havde udskiftet 34 pct. af sin stab inden for sit første år som præsident. Med den seneste udskiftning synes den tendens at fortsætte.