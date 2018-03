USA-kender om Trumps mange udskiftninger: »Det er mennesker, som groft sagt ikke ved, hvad de laver«

I december kunne Wall Street Journal referere til en analyse, som sagde, at Donald Trump havde udskiftet 34 pct. af sin stab inden for sit første år som præsident.

Det var dobbelt så mange som den tidligere rekordholder, præsident Ronald Reagan, som i 1981, havde udskiftet 17 pct. af sin stab.

Siden er det tal blevet højere, for både stabssekretæren Rob Porter og nu også kommunikationsdirektør Hope Hicks har forladt deres poster efter årsskiftet.

Officielt trådte den blot 29-årige kommunikationsdirektør tilbage, fordi hun gerne ville søge nye udfordringer uden for Det Hvide Hus efter blot knap et halvt år i stillingen.

Men hendes afgang falder sammen med flere hændelser. For det første har hun haft et forhold til stabssekretæren Rob Porter, som måtte træde tilbage efter at være blevet beskyldt for hustruvold af sine to ekskoner.

For det andet har hun netop afgivet vidneudsagn til det kongresudvalg, der undersøger en eventuel russisk indblanding i præsidentvalget i 2016. Her tilstod hun ifølge AP at have stukket nogle »hvide løgne« i præsidentens tjeneste, men nægtede dog at have løjet om noget relevant for udvalgets undersøgelser.

Philip Chr. Ulrich, der er udenrigsredaktør på netmediet Kongressen.com mener, at stabschefen, John Kelly, kan have set det som en kærkommen lejlighed til at komme af med hende.

»Han har gerne villet af med hende, mens Trump har villet beholde hende. John Kelly fik både den tidligere kommunikationsdirektør Anthony Scaramucci og chefstrateg Steve Bannon skubbet ud og ville gerne rydde op i administrationen.«

Hope Hicks var den tredje person på sin post inden for otte måneder. Scaramucci holdt blot 10 dage.

Philip Chr. Ulrich vurderer ikke, at hun har sat det store aftryk på den daglige drift i Det Hvide Hus og mener heller ikke, at hendes afgang vil svække præsidenten på de ydre linjer.

»Men det svækker ham måske internt, at han ikke har hende at holde sig til det daglige liv i Det Hvide Hus.«

Hvem, der tager over efter Hope Hicks, tør Philip Chr. Ulrich ikke at spå om, men Trump har ikke mange at vælge imellem til sin stab.

»Trump værdsætter loyalitet stort set over alt andet, også fordi mange af de traditionelle aktører, som normalt ville fylde en sådan administration ud, afviste ham under primærvalgkampen eller under præsidentvalgkampen. Så har han måttet satse på loyalitet. En af grundene til, at han har tre generaler ganske tæt på sig, er, fordi establishmentet sagde nej til ham.«

Men det spændende er, hvem der ender med at vælge en ny kommunikationsdirektør: John Kelley eller Donald Trump.

»Hvis det er Kelley, så vil det nok blive en type, som er tættere på, hvad vi er vant til, hvorimod Trump i sommer hev Anthony Scaramucci op af hatten.«

Scaramucci blev fyret, efter at han i The New Yorker havde kaldt den daværende stabschef, Reince Priebus, for »fucking paranoid skizofren.«

Hvad skal vi lægge i, at der er så mange, som er kommet og gået i Trumps stab?

»Det er mennesker, der langt hen ad vejen går mere op i at fremstå som om de har magt og indflydelse. Og personkampene været det dominerende. Man har ikke altid været enig om et politisk projekt, der har været mange forskellige fraktioner i Trump-administrationen, som har haft vidt forskellige billeder af, hvad USA skulle, og så er det mennesker, som groft sagt ikke ved, hvad de laver, så derfor går de mere op i at komme i pressen og få opmærksomhed og være tæt på præsidenten.«