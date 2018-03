Trump-navnet fjernet fra hotel i Panama efter 12 dage langt opgør

SAN FRANCISCO - Lyden af en hammer mod en brækjern gav mandag genlyd foran Trump Ocean Club International Hotel i Panama City, da en ansat fjernede navnet Trump fra hotellets hovedindgang.

Scenen var det foreløbige punktum i et 12 dage langt opgør mellem Trump Organization, der i dag styres af præsident Donald Trumps sønner, og hotellets hovedaktionær, en cypriotisk forretningsmand, Orestes Fintiklis.

Og han spildte ikke tiden, da han fik medhold ved en domstol i Panama.

Ud over at få fjernet navnet Trump fra hotellets logo, mødte politibetjente i skudsikre veste op og eskorterede ansatte fra Trump Organization ud af bygningen.

»I dag har Panama gjort os stolt,« erklærede den cypriotiske forretningsmand i en kort udtalelse, hvorefter han spontant satte sig ved flyglet i lobbyen og spillede ”Accordeon,” en græsk sang om kampen mod facisme.

Slagsmålet om kontrollen af den 70 etager høje bygning med udsigt over Punta Pacifica-halvøen er udelukkende et kommercielt slagsmål. Ikke desto mindre kan det være skadende for Trump-navnet.

De mørke pletter over hotellogoet, som stadig tydelig viser omridset af Trump-navnet, blev øjeblikkelig en attraktion, hvor turister stillede sig op for at få taget sit billede.

Turister lader sig fotografere foran hotellogoet, hvor det stadig er tydeligt, at der en gang også stod Trump. Foto: AP/Arnulfo Franco

Det er det tredje hotel, som har taget Trump-navnet ned, efter Trumps indsættelse som præsident. Det samme er sket i Toronto og på Manhattan. Her blev det dog ordnet mindeligt, idet Trump Organizationen blev betalt for at opgive dets kontrakter.

Trumps bygningsimperium lider under præsidentvalg

Panamadramaet har udfoldet sig samtidig med, at selskabet kæmper med at få to nye hotelkæder, Scion og American Idea, ud af starthullerne i USA.

Ifølge Trump Organization er kampen i Panama dog langt fra ovre.

Selskabet havde en langtidskontrakt om at administrere bygningen og har allerede meddelt, at den vil appellere domstolens afgørelse.

Opgøret tog sin begyndelse i 2016, da den tidligere hovedaktionær solgte sin andel til Fintiklis.

Trump Organization kunne have blokeret salget, men gjorde det ikke under betingelse af, at Fintiklis opretholdt samarbejdet, har Trump-gruppen sagt i en udtalelse.

Fintiklis nåede dog siden frem til, at hotellet blev administreret dårligt, og at det kostede indtægter, hvilket er det søgsmålet har handlet om.