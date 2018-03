Store millionlån kaster kritisk spotlys på Kushners møder i Det Hvide Hus

SAN FRANCISCO - Jared Kushners brug af sin position som seniorrådgiver til præsidenten er kommet i det kritiske søgelys, efter at det er kommet frem, at hans familiefirma sikrede sig lån for 500 mio. dollar, efter at Kushner holdt møder med de pågældende selskaber i Det Hvide Hus.

Kushner, som er Donald Trumps svigersøn, trådte sidste år tilbage som chef for familiefirmaet, da han takkede ja til posten som rådgiver.

Men torsdag afslørede New York Times, at selskabet sidste år sikrede sig et lån fra Citigroup på 325 mio. dollar (2 mia. kr.) og et lån fra Apollo Global Management på 184 mio. dollar (1,1 mia. kr.). Og i begge tilfælde mødtes Kushner forinden med cheferne for de pågældende firmaer i Det Hvide Hus.

Det er meget usædvanligt for en præsidentrådgiver at engagere sig med erhvervschefer, som også er involveret i hans eller hendes private selskaber, og det har rejst spørgsmål om Kushners dømmekraft.

Nyheden kommer efter, at Kushner tidligere på ugen fik nedgraderet sin sikkerhedsgodkendelse, så han ikke længere kan læse tophemmelige dokumenter, herunder daglige briefinger fra CIA.

Dette skyldtes ifølge Washington Post dels, at fire lande: Kina, Israel, Mexico samt De Forenede Arabiske Emirater, i hemmelighed havde diskuteret, hvordan de kunne drage fordel af Kushners uerfarenhed og den komplekse opbygning af familiefirmaet, herunder dets gæld forskellige steder.

Ifølge avisen holdt Kushner også møder med udenlandske regeringsrepræsentanter uden at koordinere dette med nationale sikkerhedsrepræsentanter, hvilket udløste bekymring for, at han freelancede USA’s udenrigspolitik.

Kushner Companies skal bruge de 500 mio. dollar til at refinansiere lån, som det tog umiddelbart inden finanskrisen til at købe en kontorbygning på 666 Fifth Avenue i New York for 1,8 mia. dollar.

I det halvår af 2017 besøgte Joshua Harris, en af Apollos Global Managements grundlæggere, med jævne mellemrum Det Hvide Hus for at rådgive Trump-regeringen om infrastrukturpolitik. Harris mødtes i den forbindelse flere gange med Kushner, skriver New York Times.

Jared Kushner er gift med Donald Trumps datter, Ivanka. Parret er begge seniorrådgivere til præsidenten. Foto: AP/Alik Keplicz

Lånet fra Citygroup kom også kort efter, at selskabets adm. direktør, Michael Corbat, havde mødtes med Kurshner i Det Hvide Hus.

Både Apollo og Citygroup har afvist, at møderne havde noget med lånene at gøre. Også Kushner har via sin advokat afvist, at det har noget på sig.