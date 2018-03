Trump kalder kollegaerne »skræmte« af våbenlobbyen: »Vi må stoppe det her vanvid«

Den amerikanske præsident, Donald Trump, havde et par markante budskaber med, da han onsdag mødte op for at svare på spørgsmål fra journalister omkring den verserende våbendebat i USA.

Efter skoleskyderiet på Marjory Stoneman Douglas High School i Florida, der kostede 17 mennesker livet, har flere politikere og ikke mindst unge skoleelever opfordret præsidenten til at stramme våbenlovgivningen.

Den største modstander er våbenlobbyen NRA, der i stedet mener, at kritikere og medier politiserer en tragedie, der er blevet forårsaget af et »sygt monster« i form af gerningsmanden Nikolas Cruz.

Donald Trump har flere gange bakket op om amerikanernes ret til at bære våben, men han anklager flere af sine politiske kollegaer for at være »skræmte« af NRA i forhold til at tage en debat om emnet.

»Jeg er den største fan af retten til at bære våben. Men vi er nødt til at stoppe det her vanvid,« sagde Donald Trump og slog fast, at han har gjort det klart over for NRA, at det er tid til at ændre praksis.

Præsidenten har tidligere lagt op til at bevæbne udvalgte lærere og medarbejdere på skolerne, men det er ikke nok, sagde han onsdag.

Trump er samtidig klar til at indføre mere omfattende baggrundstjek af folk, der vil købe våben, hvilket flere gange er blevet afvist af NRA og republikanske politikere.

Derudover vil den amerikanske præsident hæve aldergrænsen for at købe våben til 21 år, ligesom han blandt andet vil øge sikkerheden på skolerne og hjælpe folk med psykiske problemer.

Flere af forslagene er tidligere blevet fremsat af Det Demokratiske Parti, hvorefter det er blevet afvist i Kongressen.

Det vil Donald Trump nu gøre op med.

»Vi kan ikke vente og spille spil med hinanden, mens der ikke bliver gjort noget. Vi skal stoppe problemet,« siger præsidenten.