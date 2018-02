Trumps kommunikationschef træder tilbage efter hvide løgne

Kommunikationschefen i Det Hvide Hus, Hope Hicks, træder tilbage. Det oplyser Det Hvide Hus' pressechef, Sarah Sanders, onsdag.

Hope Hicks afgav tirsdag vidneudsagn til et udvalg i Kongressen, der undersøger eventuel russisk indblanding i valget i 2016. Hendes fratræden har ifølge Sarah Sanders ingen sammenhæng med vidneudsagnet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det amerikanske nyhedsbureau AP skriver, at hun under sit vidneudsagn tilstod at have givet "hvide løgne" i præsidentens tjeneste. Hun benægtede dog at have løjet om noget relevant for udvalgets undersøgelser.

Hicks' vidneudsagn gjorde sig også bemærket, fordi hun kun ville svare på spørgsmål, der var blevet godkendt forinden.

Derfor undveg hun ifølge nogle af de politikere, der overværede seancen, at svare på en række spørgsmål om sit arbejde og Det Hvide Hus' kontakt med Rusland.

Trumps første år er endt i ren "House of Cards": Et år efter Donald Trumps tiltræden som præsident ligger undersøgelsen af Ruslands indblanding i det amerikanske præsidentvalg og ulmer.

I en pressemeddelelse siger Hicks, at hun er taknemmelig for at have fået lov til at tjene præsident Trump.

- Der er ingen ord, der kan beskrive, hvor taknemmelig jeg er over for præsident Donald Trump.

Hun tilføjer i meddelelsen, at hun ønsker præsidenten og hans familie held og lykke i fremtiden.

29-årige Hope Hicks fik sin stilling i september sidste år. Hun var den tredje person på sin post inden for otte måneder.

Inden da var hun chef for Det Hvide Hus' strategiske kommunikation i en stilling, der blev oprettet ved Donald Trumps indsættelse.

Hun har en fortid som model og pr-konsulent. Hun har også tidligere været rådgiver for præsidentens datter Ivanka Trump.