Video: Dramatisk video: Flymotor brød i brand kort efter take-off

Man kan roligt tale om, at være på rette sted på rette tidspunkt. Ben McConkie oplevede dette, da han filmede et passagerfly, der netop var lettet fra Salt Lake City International Airport mandag morgen lokal tid.

For kort efter take-off stod der store flammer ud af den ene motor på Southwest Airlines flyet, et Boeing 737, der var på vej mod Los Angeles. Så langt kom det aldrig, for straks efter flammerne stod ud af motoren, vendte piloten om og nødlandede i Salt Lake City.

Ingen af de mere end 100 personer ombord kom til skade, men de fik sig en slem overraskelse efter den korte, men ganske dramatiske flyvetur. Efter landingen i Salt Lake City blev de sendt over i et andet fly, der transporterede dem til Los Angeles senere på dagen.

Flyselskabet har iværksat en undersøgelse af flyet for at finde ud af, hvad der fik motoren til at bryde i brand.