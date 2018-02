Våbenlobby: »Medierne elsker masseskyderier og grædende hvide mødre«

Det kan være en god idé at spidse ører, når en person med en mikrofon i hånden bekendtgør følgende:

»Nu siger jeg noget, som nogen vil finde kontroversielt«.

Så det gjorde de, både journalister og tilskuere, der var til stede ved konferencen »Conservative Political Action Conference«, hvor talspersonen Dana Loesch fra National Rifle Association, NRA, gik på talerstolen.

Den amerikanske våbenlobby er blevet heftigt kritiseret efter det seneste skoleskyderi i Florida, der kostede 14 elever og tre medarbejdere livet.

Våbenlobby: Gud hjælpe os, hvis vi ikke hærder vores skoler og beskytter vores børn

Det adresserede Dana Loesch på følgende måde efter at have forberedt tilhørerne på det kontroversielle budskab:

»Mange medier elsker masseskyderier. I elsker det,« sagde hun henvendt til journalisterne og fortsatte.

»Jeg siger ikke, at I elsker tragedien ved det, men jeg siger, at I elsker seer- og læsertallene. Grædende hvide mødre er guld for jer,« sagde hun.

Trump: Lærere kan afskrække mordere Præsidenten foreslår at have bevæbnede lærere i klasseværelser. Og han lover at skærpe baggrundstjek af våbenkøbere.

De fleste i salen klappede, mens andre kom med spredte mishagsytringer.

Siden sidste uges skoleskyderi i Florida har flere demokratiske politikere og studerende kritiseret NRA og våbenlobbyens indflydelse på amerikanske toppolitikere.

Samtidig lyder der stadig flere opfordringer til USA's magthavere om at stramme våbenlovene.

NRA's leder, Wayne LaPierre, har beskyldt de demokratiske politikere for at udnytte tragedien i Florida.

»Den skamfulde politisering af tragedien er en klassisk strategi fra en giftig bevægelses drejebog. De hader NRA. De hader det andet tillæg til forfatningen (retten til at bære våben, red.). De hader individuel frihed,« sagde Wayne LaPierre ifølge nyhedsbureauet AFP.

NRA har i stedet foreslået, at man indsætter bevæbnede vagter på alle skoler.

Det er blevet bakket op af præsident Donald Trump, der mener, at man bør give »våben til lærere med militær baggrund eller dem, der har modtaget særlig træning i det - kun de bedste«.

Trump i ny melding efter skoleskyderi: »En våbenfri skole er en magnet for dårlige mennesker«

»En femtedel af lærerne - en stor del - ville på den måde være i stand til at skyde tilbage, hvis en brutal galning møder op på en skole med en slem hensigt,« skriver Trump og slår fast:

»En våbenfri skole er en magnet for dårlige mennesker«.

I et tredje tweet tilføjer han, at »skoleskyderier varer i gennemsnit tre minutter, det tager ca. 5-8 minutter for politiet at nå frem. Lærere kunne løse problemet med det samme«.

»Hvis en potentiel »gal skytte« ved, at en skole har et stort antal specialtrænede lærere (og andre) med våben, der øjeblikkeligt vil begynde at skyde, vil galningen ALDRIG angribe den skole. Kujoner vil ikke tage derhen - problemet er løst. Man må være offensiv,« skriver han i det fjerde tweet.

Tidligere præsidentkandidat blev udfordret: »Vil du fremover sige nej tak til penge fra NRA?«

Forslaget har vakt kritik blandt flere politikere, heriblandt republikanske toppolitikere, samt Scott Israel, der er sherif fra Broward County, der i sidste uge rykkede ud for at håndtere skoleskyderiet:

»Jeg mener ikke, at lærere skal være bevæbnet. Jeg mener, at lærere skal undervise. Det er præcist, hvad der er galt med dette land: Folk i Washington fortæller lærere, hvad de skal gøre, uden at spørge lærere, hvad de ønsker at gøre«.