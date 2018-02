Russiske nettrolde trak i arbejdstøjet en time efter skolemassakre i Florida

SAN FRANCISCO – En time efter nyheden om, at USA var blevet ramt af endnu en skolemassakre, begyndte en strøm af beskeder om våbenkontrol at strømme ud fra Twitter-konti, som menes at have links til Rusland.

Beskederne kom ud ligeså hurtigt, som professionelle tv-kanaler og aviser kunne nå at rapportere den blodige begivenhed onsdag i sidste uge på Marjory Stoneman Douglas High School.

Mange af tweetene indeholdt hastags, som pressede på for våbenreform og våbenkontrol. Bemærkelsesværdigt havde de selvsamme konti tidligere på dagen fokuseret på Rusland-undersøgelsen, hvor den særligt udpegede undersøger Robert Mueller kulegraver Ruslands indsats for at blande sig i det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Men det er et helt almindeligt mønster, fortæller Jonathan Morgan, adm. direktør for New Knowledge til New York Times. Selskabet har specialiseret sig i at følge misinformations-kampagner online.

»De russiske trolde fokuserer på alt, som splitter amerikanerne. Det er næsten systematisk,« siger han.

Netop våbenkontrol er det måske mest splittende af alle emner i USA. Det spiller våbenelskere og støtter af retten til at bære våben ud mod fortaler for våbenkontrol, og disse nettrolde gør, hvad de kan for at gøre det værre.

Senest har en Republikaner f.eks. beskyldt eleverne fra Stoneman Douglas High, som efter angrebet har iværksat en kampagne for mere våbenkontrol, for at være blevet instrueret af Demokrater.

Elevprotester efter skolemassakre i Florida breder sig: Strammere våbenlov nu, lyder kravet

Ifølge New York Times er det ligegyldigt, hvor tragisk en begivenhed, der er tale om. Troldene spreder hadske beskeder, der puster til had og vrede og menes at være en del af den informationskrig mod USA og andre vestlige demokratier, som tog sin begyndelse tilbage i 2014.

Troldene opererer mange steder. Ved at lægge konspirationsteorier ud på YouTube, ved at oprette falske interessegrupper på Facebook, ved at tage kontrol af en diskussion på Twitter.

Donald Trumps værste fjende er en gymnasielev på 18 år Efter en skolemassakre i Florida protesterer elever mod præsidenten og mod våbenlobbyen NRA - blandt andre Emma Gonzales, der mistede 17 skolekammerater.

The Alliance for Securing Democracy har i et partnerskab med en researchgruppe under German Marshall Fund også bemærket en lignende tendens. Den skabte sidste år en hjemmeside, som følger hundreder af Twitter-konti og har også kunnet se, at konti mistænkt for at være styret af russiske trolde pludselig blev meget aktive med at kommentere på Florida-massakren.