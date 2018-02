Overlevende fra Florida planlægger protest mod våbenlove

Flere af de studerende, der overlevede skoleskyderiet i Florida onsdag, retter deres vrede mod USA's præsident, Donald Trump.

De vil have ham og andre højtstående politikere til at ændre USA's våbenlove for at nedbringe den dødelige vold.

- Nu er det på tide at gøre noget ved det, for det er ikke noget, der bare skal fejes ind under gulvtæppet, siger Emma Gonzalez, en af eleverne på skolen i Parkland, Florida, til tv-stationen NBC.

Den 18-årige Gonzalez holdt lørdag en vred tale, der blev vist på tv og spredt via sociale medier. Den er blevet set af millioner af mennesker verden over.

Hun og andre overlevende planlægger en demonstration, "Marchen for vores liv", som skal finde sted i den amerikanske hovedstad, Washington D.C., den 24. marts.

Flere organisationer, blandt andet arrangørerne af kvindemarch, der fyldte Washingtons gader på Trumps indsættelsesdag, planlægger ligeledes protester.

Det Hvide Hus meddeler søndag, at præsident Trump vil mødes med nogle af de overlevende fra skolen i Florida på onsdag. Dagen efter vil han mødes med de sikkerhedsansvarlige i Florida.

Søndag havde Trump travlt på Twitter, hvor han brugte en del tid på at beskæftige sig med den særlige Ruslands-undersøgelse, der er sat i værk.

Den skal klarlægge, om Rusland forsøgte at påvirke det amerikanske præsidentvalg i 2016, hvor Trump vandt.

Præsidenten skrev også, at Demokraterne ikke havde formået at få indført stramninger af våbenlovene, da de havde flertal i Senatet.

Han nævnte kun tragedien i Florida i bibemærkninger og langede i beskederne på Twitter i stedet ud efter forbundspolitiet FBI og politiske modstandere.

Trumps tweets udløste vrede reaktioner fra nogle af de overlevende fra Florida.

- Du er præsidenten. Det er meningen, at du skal samle denne nation, ikke splitte os. Hvor vover du, siger David Hogg, en 17-årig elev fra den ramte skole i Florida, i tv-programmet "Meet the Press".