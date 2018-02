Skolemorders advokat: »Det eneste spørgsmål er: Vil han leve, eller vil han dø?«

Den 19-årige Nikolas Cruz, der har tilstået at stå bag onsdagens skoleskyderi i Florida, er parat til at erklære sig skyldig og tilbringe resten af sit liv bag tremmer, hvis han kan undgå dødsstraf.

Det udtaler gerningsmandens offentlige forsvarer, Howard Finkelstein, til CNN.

»Det er en mulighed for at lægge straffesagen bag sig og for at hjælpe ofrenes familier med at forsøge at stykke deres liv sammen, for at vores samfund kan hele, og for at finde ud af, hvordan vi stopper disse ting fra nogensinde at ske igen,« siger Finkelstein til nyhedskanalen.

Formodet skolemorder delte video med selvskade på Snapchat

Ifølge advokaten er der ikke nogen tvivl om, at Nikolas Cruz stod bag massakren, og han skal altså være klar til at acceptere en dom på »livstid uden mulighed for prøveløsladelse« - hvis det altså kan betyde, at han undgår at blive straffet med døden.

»Det eneste spørgsmål er: Vil han leve, eller vil han dø,« siger Finkelstein.

Cruz er tiltalt for med en AR-15-riffel at have skudt og dræbt 14 studerende og tre ansatte på Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland nord for Miami.

Den næste retsdato i sagen er sat til mandag.