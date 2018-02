Spionchefer advarer mod russisk indblanding i valg: »Rent ud sagt, USA er under angreb«

SAN FRANCISCO - Rusland har allerede taget skridt til at forsøge at påvirke det amerikanske midtvejsvalg senere på året.

Det var det fælles budskab fra USA’s topspionchefer tirsdag ved en årlig høring i Den amerikanske Kongres om trusselsbilledet mod USA.

De ventede værktøjer er både cyberangreb, propaganda, sociale medier, falske identiteter, sympatiske talsmænd og andre ting, som kan påvirke USA’s politiske system, lød det.

Dan Coats, direktør for USA’s National Intelligence sagde, at »russerne bruger disse værktøjer, fordi de er relativt billige, risikoen er lav, det er noget, som kan benægtes, og så har de vist sig effektivt i at kunne skabe splittelse.«

»Der bør ikke være nogen tvivl om, a Rusland ser dets forsøg på at påvirke det amerikanske præsidentvalg i 2016 som »en succes.« Nu er midtvejsvalget det næste mål.

»Rent ud sagt: USA er under angreb,« fastslog Coats.

Mike Pompeo, CIA-direktør, sagde, at »vi har set russiske aktiviteter og en intention om at påvirke det næste valg.«

Christopher Wray, FBI-chef, og de tre øvrige tilstedeværende efterretningschefer udtrykte lignende bekymringer. Wray fortalte også, at FBI samarbejder med ministeriet for national sikkerhed, Homeland, og er i gang med at uddanne lokal og statslige myndigheder om at håndtere det.

Trusselsvurderingen synes dog ikke at blive delt af Det Hvide Hus. Præsident Donald Trump har gentagne udtrykt tvivl om, hvorvidt Rusland blandede sig i det amerikanske valg og har kaldt det hele et demokratisk svindelnummer for at underminere hans valgsejr.

Direkte adspurgt kunne de seks efterretningschefer således heller ikke bekræfte, at de havde modtaget særlige instrukser fra Det Hvide Hus om at sætte ind mod russisk indblanding.

Flere senatorer ved høringen kaldte det bekymrende.

Angus King, en demokratisk senator fra Maine, sagde, at han ville ønske, at efterretningscheferne kunne overtale Trump til at separere håndteringen af Ruslands indblanding med undersøgelsen af en stadig ubekræftet mistanke om, at dele Trumps præsidentkampagne samarbejdede med russerne.

»Det er svært at konfrontere truslen med en hel regerings respons, når lederen af regeringen benægter, at den eksisterer,« lød det fra King.