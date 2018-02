Trumps kryptiske svar på, om han tillid til sin vicejustitsminister: »Hvad tror du selv«

SAN FRANCISCO – Præsident Donald Trump leverede fredag et kryptisk svar på, om han efter frigivelsen af et kontroversielt dokument vil fyre sin vicejustitsminister, Rod Rosenstein.

»You figure that one out,« svarede præsidenten, hvilket kan oversættes: »Hvad tror du selv.«

Bemærkningen faldt oven en stribe angreb fra præsidenten tidligere på dagen, hvor han beskyldte FBI og justitsministeriet for at have et politisk motiv, da de igangsatte en Ruslandundersøgelse - og herunder kulegravningen af, om dele af Trump egen præsidentkampagne, samarbejdede med russerne.

»Topledelsen og efterforskere i FBI og justitsministeriet har politiseret den ukrænkelige efterforskningsproces til fordel for Demokraterne og imod Republikanerne – noget, som for kort tid siden ville have været utænkeligt, skrev Trump i et tweet.

I udtalelser fra Det Hvide Hus til journalister sagde han: »Jeg synes, at det er forfærdeligt. Det er en skandale, hvad der sker i det her land. Når du ser på det her... mange mennesker skulle skamme sig og det, der er værre. Men lad os se, hvad der sker.«

McCain fordømmer angreb mod FBI: »Vi gør Putins job for ham«

Vicejustitsminister Rod Rosenstein er i søgelyset, fordi han står nævnt i det pågældende memo.

Det indikerer, at Rosenstein - en karriereembedsmand, der ikke er politisk udpeget - undlod at gøre det klart til den hemmelige Fisa-domstol, at de oplysninger, der lå til grund for en anmodning om overvågning af Carter Page, en tidligere rådgiver til Trumps præsidentkampagne, delvist var politisk fremskaffet.

Trump beskyldes for at underminere USA’s nationale sikkerhed Præsidenten frigav fredag et omstridt memo om overvågning af en Trump-rådgiver under valgkampen. FBI kalder det højst utroværdigt.

Dette er en henvisning til den såkaldte Steele-rapport, der har hævdet, at Rusland har kompromitterende oplysninger om Trump. Steele-rapporten er lavet af en tidligere britisk efterretningsagent, men blev betalt af Hillary Clintons præsidentkampagne og Demokraternes Nationalkomite via en konsulentvirksomhed i Washington. Det har fået Republikanere til at hævde, at Ruslandundersøgelsen blev iværksat som følge af demokratisk spin.

Page er en af de personer, som nævnes i Steele-rapporten som følge af hans rejser til Rusland, hvor han mødtes med højtplacerede russiske regeringspersoner, hvilket blev holdt hemmeligt og udløste mistanke om, at han var russisk agent.

Flere amerikanske medier har spekuleret i, at Trump ønsker at fjerne Rosenstein, så præsidenten kan indsætte sin egen mand. Det ville være den letteste måde for Trump at få større indflydelse på Rusland-undersøgelsen, eftersom Rosenstein i dag er den højstplacerede mand i justitsministeriet, der tilser Ruslandundersøgelsen som følge af, at justitsminister Jeff Sessions har erklæret sig inhabil.

En aktivistiske gruppe konservative kaldet "The Tea Party Patriots" har allerede kørt reklamer på tv med krav om Rosensteins afgang.

Det kontroversielle memo er skrevet af ansatte til Republikanere i efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus.

Både Demokraterne og FBI har kritiseret memoet for at være misvisende. FBI har i en sjælden udtalelse sagt, at den udelader oplysninger, der er fundamental for forståelsen.