Kun otte dages sygdom: Amerikansk dreng død af sjælden kødædende bakterie

Efter blot otte dages sygdom gik den otteårige dreng Liam Flanagan bort lørdag den 21. januar. Drengen, der var bosat i den amerikanske delstat Oregon, var faldet og efterfølgende udsat for en sjælden kødædende bakterie.

Det skriver The Independent.

Liam Flanagan var faldet og havde slået sig på knæet. Såret skulle sys, så derfor blev Liam Flanagan sendt på hospitalet, hvor han fik i alt syv sting. Kort efter blev han sendt hjem igen.

Tre dage senere beklagede han sig dog stadig over smerte i låret og i skridtet. Hans forældre bemærkede, at huden i de områder var misfarvede, og han kom derfor hurtigt igen på hospitalet.

Her blev han diagnosticeret med necrotising fasciitis, en sjælden men alvorlig bakteriel infektion. Bakterien påvirker laget under huden og de omkringliggende muskler og organer.

Man mener, at Liam Flanagan kom i berøring med bakterien gennem jord, der ramte huden, da han faldt.

Ifølge det britiske National Health Service er et til to ud af fem tilfælde så alvorlige, at de fører til dødsfald trods behandling. Sygdommen rammer typisk ældre personer, skriver Sundhed.dk.

Infektionen behandler man typisk ved kirurgiske indgreb, hvor de berørte områder bliver fjernet. Liam Flanagan fik amputeret dele af sin krop i et forsøg på at redde hans liv.

»Næsten hele hans højre side var væk. De blev ved med at skære og håbede bare,« siger Sara Hebard, drengens mor.

Hans tilstand blev dog kun værre, og han døde på hospitalet den 21. januar.

Hans mor vil nu skabe opmærksomhed omkring sygdommen, der bl.a. inkluderer intens smerte, influenzalignende symptomer, hævelse, misfarvet hud, opkast og diarré.

»Vi vil ikke have, at nogen andre forældre skal gå igennem det her,« siger Scott Hinkle, drengens far.

Der er nu blevet lavet en pengeindsamling til drengens familie på GoFundMe. Pengene skal bl.a. gå til betaling af Liam Flanagans behandling, mens han var indlagt.