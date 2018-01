Nye oplysninger om Las Vegas-morder: Muligvis bipolar, havde tabt penge og var besat af rengøring

Efter tre måneders efterforskning har politiet fundet ud af, at Stephen Paddock, som var gerningsmanden bag masseskyderiet i Las Vegas i oktober, var en risikovillig spillefugl, der havde tabt »en del« penge.

Herudover var han besat af rengøring, muligvis bipolar og så havde han problemer med sin kæreste.

Det fremgår af en foreløbig rapport, som sherif Joe Lombardo fra Clark County i Las Vegas fortalte om på et pressemøde i fredags, skriver flere medier som The Guardian.

Men selvom der er blevet udført hundredvis af interviews og fundet utallige stykker bevismateriale, så mangler man stadig svar på et centralt spørgsmål:

Hvorfor valgte Stephen Paddock at åbne ild fra sit hotelværelse, dræbe 58 personer og såre mere end 800 mennesker i det dødeligste skyderi i moderne amerikansk historie?

Nogle nye oplysninger er der alligevel kommet ud af politiets arbejde.

Sherif Joe Lombardo sagde på pressemødet, at man ikke har valgt at sigte Paddocks kæreste, Marilou Danley, som er den eneste anden person, der er blevet nævnt af interesse i sagen.

Efterforskerne er nemlig kommet frem til, at Paddock arbejdede alene.

Marilou Danley, kæresten til massemorderen fra Las Vegas, Stephen Paddock.

Nogle uger før skyderiet boede parret på Mandalay Bay Hotel, hvor gerningsmanden skød fra under angrebet under en countrykoncert på "Route 91 Harvest Festival" 1. oktober sidste år.

Marilou Danley har fortalt efterforskerene, at Paddock konstant kiggede ud af vinduet for at se pladsen - hvor koncerten skulle afholdes - så han havde styr på flere skudvinkler, lød det fra sheriffen.

Paddock, som skød sig selv efter angrebet, var desuden blevet mere »fjern« året før skyderiet, og deres forhold var ikke længere så intimt, fortalte hun på pressemødet ifølge The Telegraph.

Hun beskrev ham over for politiet som »besat af rengøring,« og at han havde »stærke reaktioner på lugte.«

Marilou Danley var på Filippinerne, da skyderiet skete. Få dage før angrebet havde Paddock sendt hende 100.000 amerikanske dollars, som hun skulle bruge til at »købe et hus der«. Hun har forklaret politiet, at hun fandt det mærkeligt, da hun ellers troede, de var ved at slå op.

Gerningsmanden selv havde op til skyderiet fortalt venner og familie, at han altid følte sig syg, træt og havde smerter.

Han var en »risikovillig spillefugl,« men han havde mistet en »betydelig formue« siden 2015, hvilket kan have ført til en depression - og han var muligvis bipolar, fortalte sheriffen på pressemødet.

I rapporten blev desuden offentliggjort nye billeder af hotelværelset, som Stephen Paddock skød fra:

Der blev fundet 23 rifler og en pistol på Paddocks hotelværelse. Foto: Las Vegas Metropolitan Police Department

Paddock affyrede mere end 1100 skud - primært fra to vinduer på 32. etage. Foto: Las Vegas Metropolitan Police Department

Der blev også fundet fire bærbare computere og tre telefoner på hotelværelset. Foto: Las Vegas Metropolitan Police Department