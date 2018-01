Efter lortesteder-furore: Trump kalder Martin Luthers Kings drøm en »amerikansk drøm«

SAN FRANCISCO

Præsident Donald Trump tweetede mandag en videoptagelse, hvor han priser borgerrettighedsforkæmperen Martin Luther Kings drøm om et racefrit USA som »vores drøm« og »en amerikansk drøm.«

»Det er et løfte, som er vævet ind i vores nations dna; er ætset ind i vores befolknings hjerter og skrevet i sjælen af menneskeheden,« siger præsidenten.

Meldingen kommer blot timer efter, at Trump erklærede: »Jeg er ikke racist,« hvilket mange har beskyldt ham for, efter at han på et møde i Det Hvide Hus kaldte afrikanske lande og Haiti for »lortesteder.«

Dette har Trump dog selv benægtet, at han har sagt.

Til journalister, som var til stede på præsidentens golfressort i Florida søndag, sagde han også: »Jeg er den mindst racistiske person, I nogensinde har interviewet.«

Donald Trump efter lortelande-debat: Jeg er ikke racist

Videoudtalelsen, som er sendt ud på den årlige Martin Luther King-dag, er flettet sammen med klip fra den historiske march igennem Washington i 1963 og Kings berømte tale »Jeg har en drøm.«

I videoen siger Trump også, at Kings drøm er »en drøm om en verden, hvor folk bliver bedømt på, hvem de er, og ikke hvordan de ser ud, eller hvor de kommer fra.«

»Det er en drøm om en nation, som tilbyder liv og respekt og håb til alle amerikanere uanset farve og oprindelse,« fortsætter præsidenten.

Meldingen har dog ikke stoppet strømmen af kritik mod Trump. Selvom der er en strid om den præcise ordlyd, har Det Hvide Hus ikke afvist indholdet af hans udtalelse, og fra Washington sluttede Martin Luther Kings ældste søn sig mandag til koret.

Er USA ved at eksplodere under Trump? Tusinder af protestgrupper myldrer frem Donald Trump har mere end nogen tidligere præsident delt det amerikanske samfund i to uforsonlige lejre.

»Det er en ond tid, når USA’s præsident ikke forstår, at Afrika er et kontinent og ikke en stat - og referer til lande som Nigeria og Haiti og El Salvador som…. I kender alle ordet. Sådan taler jeg ikke. Men I ved alle, hvad han sagde,« lød det fra Martin Luther King III.

Over hele USA var der mandag store protestmarcher igennem byer for at fastholde Martin Luther Kings kamp mod racisme. Mange mener, at Trumps seneste udtalelser kun har gjort dette endnu vigtigere.

»Racisme har altid været til stede i USA, men Trump sender et signal om, at det er acceptabelt. Jeg tror, at det vil få endnu flere til at deltage i marcherne i dag,« siger Robert Loth, medstifter af Haiti Aktionsgruppe i Oakland, Californien.