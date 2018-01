Chok og rædsel på Hawaii: Alarmbesked advarede hele befolkningen om missilangreb

Mobiltelefonerne må have lyst op som et juletræ.

Lørdag morgen lokal tid blev Hawaiis befolkning vækket af en automatisk pushbesked, som pludselig dukkede op på alles mobiltelefoner. Meldingen, som omgående skræk og rædsel, lød: Missilangreb på vej - søg i dækning omgående.

Adskillige Twitter-brugere har delt billeder af den officielle myndighedsbesked, som i sin helhed lød:

Folk søgte i dækning i kælderen. Folk græd og holdt om hinanden. Det var virkelig uhyggeligt i nogle få minutter. Sydney Ember, journalist Folk søgte i dækning i kælderen. Folk græd og holdt om hinanden. Det var virkelig uhyggeligt i nogle få minutter.

»Alarm: Ballistisk missiltrussel på vej mod Hawaii. Søg omgående i dækning. Dette er ikke en øvelse.«

Efter ganske få minutter kunne indbyggerne på stillehavsøen dog ånde lettede op: Falsk alarm.

»INGEN missiltrussel mod Hawaii,« forsikrede den lokale beredskabstjeneste, Hawaii Emergency Management Agency, på Twitter.

Men i lyset af Nordkoreas seneste atomprøvesprængninger og testaffyringer af langtrækkende ballistiske missiler, som potentielt kan nå Hawaii, skal der ikke meget fantasi til at forestille sig, hvad der fløj igennem hovederne på de mange tusinde modtagere i sekunderne efter varslingen.

Først næsten 40 minutter efter den oprindelige besked tikkede en ny officiel melding ind på øboernes skærme:

»Der er ingen missiltrussel eller fare for delstaten Hawaii. Gentager: Falsk alarm.«

Hawaiis guvernør David Ige siger efterfølgende til CNN, at brøleren skyldtes en menneskelig fejl; At en person simpelthen »kom til at trykke på den forkerte knap« under en rutineøvelse i forbindelse med et vagtskifte i beredskabsstyrelsens døgnbemandede vagtcenter.

Sagen vil nu blive undersøgt grundigt, forsikrer Hawaiis demokratiske senator Mazie Hirono.

»I en tid med voksende spændinger er vi nødt til at sikre, at al information til offentligheden er korrekt. Vi skal til bunds i, hvad der skete og sikre, at det ikke sker igen,« skrev hun i en reaktion kort efter misseren.

Kort efter meddelte stabschefen for det amerikanske myndighedsorgan The Federal Communications Commission, FCC, at det iværksætter en tilbundsgående undersøgelse af sagen.

Hawaiis guvernør om alarmen:

På sociale medier man kan læse den ene rystende beretning efter den anden om, hvordan det var at modtage den bratte nyhed om en mulig atomkrig. Nogle indbyggere ringede til deres nærmeste for at sige farvel i den tro, at de snart skulle dø, fremgår det af beretninger på Twitter. Andre oplevede, at alle 911-linjer var optagede eller at telefonnettet simpelthen svigtede. Nogle gemte sig i skabe eller sprang ind i deres biler for at køre i sikkerhed - men hvorhen?

I nogle minutter udbrød der forståeligt nok total panik og folk var skrækslagne, skriver blandt andre journalisten Sydney Ember:

»Folk søgte dækning i kælderen. Folk græd og holdt om hinanden. Det var virkelig uhyggeligt i nogle få minutter,« beretter hun på Twitter og tilføjer, at den falske alarm er dybt skadelig for tilliden til varslingssystemet.

Eller som universitetsprofessoren fra MIT, Vipin Narang, skriver i et tænkt eksempel med langt mere skræmmende perspektiver:

»USA's præsident ser alarmen om et missilangreb mod Hawaii på sin telefon. Han hiver sin atomvåbenkode frem (den står på et plastickort kaldet »the biscuit«, red.), vender sig mod sin militærrådgiver, som bærer atomkufferten med affyringskoderne, og udsteder en gyldig og autentisk ordre om at affyre atomvåben mod Nordkorea.«

»Tror du ikke det kan ske?« spørger professoren så og peger på et billede af den falske alarmbesked fra Hawaii.

På grund af bekymringerne over netop Nordkoreas atomprogram blev krigssirenerne på Hawaii kort før jul testet for første gang siden afslutningen på Den Kolde Krig.

Det Hvide Hus oplyser ifølge amerikanske medier, at præsident Trump er blevet orienteret om fejlalarmen. Han var ude at spille golf, da de dramatiske begivenheder udspillede sig.