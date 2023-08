Irak har hængt tre personer dømt for blodbad i Bagdad i 2016

Irak har hængt tre personer, som er dømt for et bombeangreb i 2016 i Bagdad, hvor mindst 320 mennesker døde.

Det oplyser landets premierministerkontor mandag.

Islamisk Stat tog dengang skylden for angrebet, som fandt sted i et populært shoppingområde i den irakiske hovedstad. Angrebet er et af de mest dødbringende nogensinde i Irak.