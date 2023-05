Højtstående Islamisk Jihad-leder dræbt af Israel i Gaza

Forsvaret opfordrede desuden ifølge nyhedsbureauet AP til, at beboere i nærområderne tog ophold nær beskyttelsesrum, i tilfælde af at militante palæstinensiske grupper ville svare igen med raketangreb på Israel.

Omtrent en time senere kunne Reuters bringe nyheden om, at Jihad Ghannam var blevet dræbt. Det er hans hustru desuden også, oplyser Islamisk Jihad.

Palæstinensiske sundhedsmyndigheder oplyser ifølge nyhedsbureauet AFP, at ”adskillige” har mistet livet i angrebet fra Israel.

Et øjenvidne fortæller til Reuters, at der kunne høres to eksplosioner i Gaza natten til tirsdag. Ifølge vidner på stedet skulle den ene være sket i en boligblok i Gaza By, mens den anden skulle være sket i et hus i Rafah, der ligger tæt på den egyptiske grænse.