Israel har dræbt palæstinensere mistænkt for tredobbelt drab

Israelske styrker har i en aktion torsdag dræbt to palæstinensere, der anklages for at have dræbt to britisk-israelske søstre og deres mor.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Aktionen fandt sted i Nablus på Vestbredden.

Også en tredje palæstinenser, der skal have hjulpet de to formodede gerningsmænd, blev dræbt i torsdagens aktion.