Palæstinensere affyrer raketter i Gaza efter sultestrejkers død

I sidste uge sagde Adnans kone, Randa Mousa, at han var tilbageholdt i en celle i fængslet Ramla i det centrale Israel.

- Han afviser alle former for støtte, afviser lægelige undersøgelser. Han sidder i en celle under meget svære forhold, sagde hun.

- De (Israel, red.) har nægtet at overflytte ham til et civilt hospital. De afviste at tillade, at hans advokat kunne komme på besøg.

En læge fra gruppen Physicians for Human Rights besøgte Adnan i fængslet for nogle dage siden. Lægen advarede om, at Adnan stod over for ”nært forestående død” og opfordrede til, at han ”øjeblikkeligt bliver overført til et hospital”.

Physicians for Human Rights, der har base i USA, undersøger og dokumenterer brud på menneskerettighederne.