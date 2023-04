07/04/2023 KL. 11:57

Israelske raketter rammer Libanon: Ifølge ekspert åbner det for en potentielt farligere eskalering

Fredag morgen besvarede Israels militær formodede palæstinensiske angreb fra Libanon. Ifølge en ekspert er det en klar eskalering, som styrker frygten for, at et tredjeland kan blive hevet ind i konflikten.