- Vi vil ramme vores fjender, og de vil betale en pris for alle aggressive handlinger, sagde Netanyahu i en kort udtalelse, der torsdag aften blev vist på israelsk fjernsyn.

Ikke længe efter begyndte sirener at lyde i områderne omkring Gazastriben, som ligger ud til Middelhavet på den sydvestlige del af Levanten.

Israelske kampfly havde sat adskillige luftangreb ind mod Gazastriben, hvor det søgte at neutralisere øvelseslokationer for gruppen Hamas, som søger at etablere en palæstinensisk stat med et islamisk styre.

Tilstedeværende meldte om voldsomme eksplosioner, og billeder af eksplosioner og opstigende røgskyer bekræftede senere angrebets voldsomme natur.

Der har været konflikt om området Palæstina i mere end et århundrede.

I 1947 vedtog FN den såkaldte tostatsløsning, hvor det blev besluttet at området skulle opdeles i en jødisk stat og en arabisk stat.

Siden har staten Israel og dele af den arabiske verden med jævne mellemrum været i krig med hinanden om områderne, og Israel sidder i dag på en stor del af området, heriblandt Jerusalem, som huser flere steder, som er hellige for både jøder og muslimer.