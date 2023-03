FN-domstol giver Iran delvist ret i sag om indefrosne midler

Nyhedsbureauet AP beskriver afgørelsen, der fylder 67 sider, som kompleks.

Det fremgår blandt andet, at USA ved at indefryse midler fra Iran og iranske statsborgere har brudt en venskabstraktat fra 1955.

Der skal nu indledes forhandlinger om, hvor meget der skal betales tilbage. Hvis parterne ikke kan blive enige, vil ICJ igen tage stilling til sagen.

Angående beløbet på knap to milliarder dollar har domstolen afgjort, at den ikke har myndighed til at kræve, at USA giver Iran adgang til pengene.