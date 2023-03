Præsidenten har en overvejende symbolsk rolle i Israel.

Opfordringen fra Herzog kommer, dagen efter at premierminister Benjamin Netanyahu fyrede sin forsvarsminister for at modsætte sig reformen. Det udløste masseprotester over hele landet.

I sidste uge reagerede præsident Isaac Herzog på splittelsen i landet med et kompromisudspil. Dette blev afvist af regeringen.

Flere israelske medier, herunder Jerusalem Post og Haaretz, skrev tidligere mandag morgen, at den israelske regering angiveligt diskuterer at sætte den kontroversielle retsreform på standby.