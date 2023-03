Ifølge politiet er der demonstrationer 150 forskellige steder i Israel, hvor blandt andet flere veje er blokeret. I Jerusalem er hundredvis af demonstranter samlet foran Netanyahus hjem.

- Demokratiske værdier har altid været - og må blive ved med at være - et særkende i forholdet mellem USA og Israel, lyder det fra Adrienne Watson, der er talsperson for USA’s nationale sikkerhedsråd.

Hun tilføjer, at USA er ”dybt bekymret” over udviklingen i Israel.

- Demokratiske samfund er styrket af magtens tredeling, og fundamentale ændringer af et demokratisk system bør forfølges med det bredest mulige fundament af folkelig opbakning, uddyber talspersonen.