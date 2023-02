26/02/2023 KL. 05:00

Syrere føler sig glemt af verden, efter at jordskælvshjælpen udeblev

Mens hjælpen strømmede til Tyrkiet straks efter det massive jordskælv for næsten tre uger siden, måtte indbyggerne i den værst ramte by i det oprørskontrollerede Syrien klare sig selv. Det har fået mange til at føle sig glemt af verden.