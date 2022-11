Pakistans eksleder taler bag skudsikkert glas efter angreb

- Jeg vil kæmpe for dette land indtil sidste blodsdråbe.

Khan sagde under sin tale ifølge nyhedsbureauet Reuters, at han havde hørt fra flere kilder, at der fortsat er en trussel mod hans liv.

En politibetjent fortalte det til lokale medie Geo TV, at der i alt var sat et mandskab på 10.000 personer ind i forbindelse med lørdagens arrangement.

Finskytter var blevet placeret rundt omkring for at sørge for sikkerheden.

Ligesom han har gjort før, beskyldte Khan under talen premierminister Shehbaz Sharif for at stå bag et attentatforsøg på ham. Men både Sharif og regeringen har afvist at stå bag.

Sharif har opfordret til en transparent undersøgelse af angrebet.