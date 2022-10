Iranske demonstranter i USA frygter at stå frem med efternavne

Hun forlod Iran for tre år siden for at færdiggøre en master i arkitektur i USA.

Ligesom mange andre deltagere i demonstrationen afviser hun at oplyse sit efternavn af frygt for pårørende, som stadig befinder sig i Iran.

De seneste seks uger har der været store protester i Iran mod landets præstestyre og moralske politi.

Protesterne er udløst af den 22-årige kvinde Mahsa Aminis død. Hun døde i det moralske politis varetægt den 16. september.

Myndighederne hævder, at hun fik et hjerteanfald. Men ifølge vidner blev hun udsat for vold af det moralske politi.

Hendes familie mener, at hun blev mishandlet til døde, fordi hendes tørklæde ikke dækkede nok af hendes hår.