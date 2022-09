Politibetjent er død under uro udløst af ung kvindes død i Iran

Der er regler for, hvordan kvinder skal gå klædt i Iran. Reglerne foreskriver, at kvinder skal bære et hovedtørklæde og løst tøj i offentligheden.

Den 22-årige kvindes død har udløst store protester i landet.

Mange folk er vrede over manglende rettigheder, sikkerhed og økonomien, der er udfordret af internationale sanktioner.

I den nordøstlige pilgrimsby Mashhad er et medlem af Irans politistyrke også kommet til skade. Der blev angiveligt sat ild til politibetjenten, men nogle demonstranter slukkede ilden med en brandslukker.