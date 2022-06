Israelske styrker har dræbt tre palæstinensere på Vestbredden

Styrkerne har også såret otte andre palæstinensere.

Hundredvis af vrede beboere samlede sig tidligt fredag foran et hospital i Jenin, inden de bar de tre lig gennem byen i protest. Det skriver AP.

Spændingerne mellem palæstinensere og israelere er taget til den seneste tid.

Det er således blot to uger siden, at fire palæstinensere blev dræbt af israelske styrker i løbet af to dage.

Det gik blandt andet ud over en teenager, som blev ramt af skud i brystet nær byen Al-Madiya, som ligger vest for den palæstinensiske by Ramallah. Også to mænd og en kvinde mistede i den forbindelse livet.