EU og USA vil til bunds i sag om journalistdrab på Vestbredden

Det arabiske medie Al Jazeera siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at den 51-årige journalist blev dræbt af israelske soldater.

En palæstinensisk embedsmand siger, at journalisten blev ”snigmyrdet” af israelske soldater, mens hun dækkede en militærrazzia i byen Jenin.

Det israelske militær siger ifølge Reuters, at israelske styrker havde skudt tilbage, efter at de var kommet under ”massiv beskydning” i Jenin.

Militæret tilføjer, at ”det er sandsynligt, og at det undersøges, at journalister kan være blevet ramt - muligvis af bevæbnede palæstinensere”.