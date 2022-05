Det palæstinensiske selvstyres sundhedsministerium har bekræftet Shireen Abu Aklehs død. Ministeriet oplyser, at endnu en journalist ved navn Ali Samodi er såret.

Det israelske militær siger ifølge Reuters i en udtalelse, at israelske styrker havde skudt tilbage, efter at de var kommet under ”massiv beskydning” i Jenin.

Militæret tilføjer, at ”det er sandsynligt, og at det undersøges, at journalister kan være blevet ramt - muligvis af bevæbnede palæstinensere”.

Jenin ligger på den nordlige del af Vestbredden. Der har den seneste tid været flere militærrazziaer i byen på grund af stigende vold ifølge Reuters.